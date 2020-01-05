Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пара отправилась на отдых в Канкун

Потап и Настя Каменских воспользовались затишьем после новогодних праздников и решили отправиться на каникулы. Пара полетела в Мексику. Кстати, это направление явно нравиться влюбленным, ведь в экзотическую страну они приезжают не в первый раз. Кроме того, артисты обычно совмещают приятное с полезным, работу и отдых, ведь певица активно и успешно покоряет латиноамериканские страны. Настя решила не терять времени и забросала Instagram фото в эффектном образе.

Так, она выбрала пеструю накидку с длинной бахромой на спине, кожаную мни юбку и дополнила свой горячий мексиканский лук оригинальным украшением с массивным кулоном-брошью. В волосы артистка вплела огромный живой цветок, а макияж сделала с акцентом на губы, чуть тронутые карминново-красным блеском.

Певица сообщила, что находится в Канкуне, а также оставила подпись на испанском языке. "Люблю это место", - написала она.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не удержалась Настя и от совместного фото с любимым мужем Потапом. Поклонники отметили, что рэпер становится все похож на голливудского актера Брюса Уиллиса, а некоторые сравнили его с Доном Карлеоне, ведь продюсер позировал в рубашке и шляпе.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Барон Потапион та Анастейша испаньсьоста

Дуже дуже класні

Дуже красива пара

Потапчик красава. Настя супер стар

Файні

Потап на Брюса Вілліса схожий

Біля такої чарівної жінки і Потап помолодів

Яка гарна

Бони и Клайд! Хотя Потап все больше становится похожим на Брюса Уиллиса

Дон Пэдро и Хуанита

Лучшие

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских замотивировала вдохновляющим планом на год и рассказала, чем хочет заняться в ближайшее время.