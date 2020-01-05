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Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 16:24
Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пара отправилась на отдых в Канкун

Потап и Настя Каменских воспользовались затишьем после новогодних праздников и решили отправиться на каникулы. Пара полетела в Мексику. Кстати, это направление явно нравиться влюбленным, ведь в экзотическую страну они приезжают не в первый раз. Кроме того, артисты обычно совмещают приятное с полезным, работу и отдых, ведь певица активно и успешно покоряет латиноамериканские страны. Настя решила не терять времени и забросала Instagram фото в эффектном образе.

Так, она выбрала пеструю накидку с длинной бахромой на спине, кожаную мни юбку и дополнила свой горячий мексиканский лук оригинальным украшением с массивным кулоном-брошью. В волосы артистка вплела огромный живой цветок, а макияж сделала с акцентом на губы, чуть тронутые карминново-красным блеском.

Певица сообщила, что находится в Канкуне, а также оставила подпись на испанском языке. "Люблю это место", - написала она.

Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом

Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не удержалась Настя и от совместного фото с любимым мужем Потапом. Поклонники отметили, что рэпер становится все похож на голливудского актера Брюса Уиллиса, а некоторые сравнили его с Доном Карлеоне, ведь продюсер позировал в рубашке и шляпе.

Эффектная Каменских в кожаном мини заворожила мексиканской романтикой с Потапом

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

  • Барон Потапион та Анастейша испаньсьоста
  • Дуже дуже класні
  • Дуже красива пара
  • Потапчик красава. Настя супер стар
  • Файні
  • Потап на Брюса Вілліса схожий
  • Біля такої чарівної жінки і Потап помолодів
  • Яка гарна
  • Бони и Клайд! Хотя Потап все больше становится похожим на Брюса Уиллиса
  • Дон Пэдро и Хуанита
  • Лучшие

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских замотивировала вдохновляющим планом на год и рассказала, чем хочет заняться в ближайшее время.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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