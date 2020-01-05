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"Пара номер один": Потап и Каменских поделились счастьем на экзотическом курорте

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 09:47
"Пара номер один": Потап и Каменских поделились счастьем на экзотическом курорте
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Артисты улетели на экзотический курорт

Потап и Настя Каменских после насыщенных новогодних трудовых будней решили наверстать упущенное и провести время вдвоем. На Новый год рэпер улетел в Египет, оставив любимую жену одну, но решил реабилитироваться – пара отправилась на отдых в теплые страны. Первыми фото Потап и Настя поделились в Instagram.

Продюсер опубликовал счастливый кадр с женой. Потап позирует в шляпе и любимой футболке с ярким принтом (рэпер неоднократно появлялся на фото в этой одежде). На шее у него можно увидеть бусы-четки. Кокетливая Настя приложила к волосам крупный цветок и поближе прижалась к мужу. На ней – черный атласный халат с кружевными вставками.

"Идеальные деньки начались", - оставил продюсер обнадеживающую и оптимистичную подпись.

&quot;Пара номер один&quot;: Потап и Каменских поделились счастьем на экзотическом курорте

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники начали интересоваться, куда отправились влюбленные. Одни предположили, что пара отдыхает на Сейшельских островах, другие же думают, что Потап и Настя в Мексике.

  • Какие же вы классные. Хорошего и продуктивного вам отдыха
  • Какие красивые. А где отдыхаете?
  • Пара namber one
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  • Классные
  • Молодцы ребята, самая красивая и сексуальная семейная пара
  • Настюша как местная красотка
  • Какие красивые

Скриншот комментариев

Настя также не удержалась перед соблазном поделится курортным луком. Она опубликовала черно-белое фото в шляпке ( именно в той, в которой позировал Потап) и халате-тунике. В кадр попали стройные обнаженные ножки артистки.

&quot;Пара номер один&quot;: Потап и Каменских поделились счастьем на экзотическом курорте

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что сын Потапа, Андрей улетел на зимние каникулы в США. В Америке он гостит у родного дяди с семьей. Папа мальчика передал через него привет родственникам экс-супруги.

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