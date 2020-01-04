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Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 13:07
Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица устроила своей команде веселую новогоднюю вечеринку

В первые дни нового 2020 года Настя Каменских с удовольствием хвасталась новыми и старыми праздничными образами, а также поделилась своими планами на этот год, уверяя, что готова покорять новые вершины. Кроме того, для своей немаленькой команды певица устроила веселый корпоратив - зажигательную вечеринку в одном из заведений Киева. Красочными кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка выбрала для праздника мексиканскую тему - не так давно она с мужем отдыхала в этой стране и осталась в восторге. Сама Настя зажигала в облегающем черном комбинезоне с широким поясом, который дополнила широкополой шляпой и длинной белой накидкой, а также ботильонами на каблуке.

Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива

Фото: Настя Каменских оторвалась на корпоративе (instagram.com/kamenskux)

Она с удовольствием позировала на фоне картонных кактусов и гитар и в обнимку с сотрудниками своего агентства. На фото также можно увидеть маму звезды и ее мужа Потапа.

Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива

Фото: Настя Каменских оторвалась на корпоративе (instagram.com/kamenskux)

"Вот так мы провожали #2019 год! Это была наша жаркая новогодняя FIESTА #vivanice2cu! Я невероятно счастливый человек! Меня окружают потрясающие люди! О такой творческой, талантливой, веселой, отзывчивой, слаженной, самоотверженной... - и эти эпитеты могут быть бесконечны - команде я всегда мечтала! Я безмерно благодарна каждому из вас за то, что вы со мной! Ведь артист - это не только один человек. Это огромная команда, создающая шоу, фотосессии, клипы, песни, музыку, обложки, образы, наряды, постановки, танцы и все то, что радует зрителей. Спасибо вам, что вы со мной! Люблю каждого и всех, кого нет на фото. Фотки, как всегда, не со всеми, так как мы веселились, танцевали и пели, а пофоткаться нормально не успели", - поделилась эмоциями Каменских.

Фото: Настя Каменских оторвалась на корпоративе (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры артистки принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях, восхищаясь красотой Насти.

  • Крутая, харизматична я и безумна талантливая. Настенька это все про вас
  • Очень красивая
  • Настя какая ты красивая
  • Ты солнечная ,красивая девочка
  • круто!!!!!!
  • Дуже гарні фото, З Новим роком!
  • Какая вы красотка! просто супер
  • Красивые мучачасы
  • Какие красивые вместе с @realpotap
  • Я в восторге, невероятно мило
  • Круто ) девушка с перчиком ))))

Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских поделилась подборкой самых ярких образов 2019, которые она продемонстрировала на шоу Х-фактор 10.

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