Горячо! 49-летняя Наоми Кэмпбелл покорила сеть образом соблазнительной медсестры

Наоми Кэмпбелл – одна из самых активных борцов с коронавирусом – решила выбрать новую тактику. Культовая модель 90-х, которая уже демонстрировала наряд для перелетов в виде медицинского защитного комбинезона, записывала видео с советами по укреплению здоровья, теперь показала соблазнительные кадры в образе медсестры.

Так, Наоми нашла архивные фото с показа Louis Vuitton S/S 2008, где прошлась по подиуму в белом халате, высоком чепце с буквой N, а также черной кружевной повязкой на лице. Завершают притягательный и пикантный лук блестящие колготки, а также туфли с острым носком на невысоком каблуке.

Новый пост Наоми (фото: instagram.com/naomi)

Такими жаркими фото Кэмпбелл решила воззвать к ответственности и доброте своих подписчиков, а также объединить всех вокруг одной общей проблемы. «Ссылка в истории, чтобы пожертвовать маски для ваших местных больниц. Наши передовые медицинские работники нуждаются в защите. Помогите, если сможете», – написала она.

Модель покорила сеть (фото: instagram.com/naomi)

Но фолловеры звезды не смогли оставить без внимания не только благотворительность модели, но и ее эффектный образ. «О да!», «Одна из самых лучших, культовых личностей навсегда», «Красива внешне и внутри. Спасибо, что делаешь так много для поддержки всех людей», «Один из моих любимых образов у тебя», «Восхитительна», – не унимаются подписчики Наоми.

Наталья Водянова в таком же образе (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, этот же образ недавно вспоминала еще одна знаменитая модель. Оказывается, в данном показе принимала участие и Наталья Водянова. 38-летняя супермодель и филантроп первой опубликовала архивное фото, где примерила образ горячей работницы медслужбы. Наталья использовала снимок, чтобы передать атмосферу, царящую во время Недели моды в Париже. Забавно, что ее супруг – Антуан Арно – по-своему интерпретировал пост. Для него он оказался ностальгически-романтичным. Именно тогда он впервые увидел Водянову и просто потерял голову от стройной и соблазнительной красавицы.