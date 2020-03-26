Гаряче! 49-річна Наомі Кемпбелл підкорила мережу образом спокусливой медсестри

Наомі Кемпбелл – одна з найактивніших борців з коронавірусом – вирішила вибрати нову тактику. Культова модель 90-х, яка вже демонструвала вбрання для перельотів у вигляді медичного захисного комбінезона, записувала відео з порадами по зміцненню здоров'я, тепер показала спокусливі кадри в образі медсестри.

Так, Наомі знайшла архівні фото з показу Louis Vuitton S/S 2008, де пройшлася по подіуму в білому халаті, високому чепці з буквою N, а також чорній мереживній пов'язці на обличчі. Завершують притягальний і пікантний лук блискучі колготки, а також туфлі з гострим носком на невисокому каблуці.

Новий пост Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Такими гарячими фото Кемпбелл вирішила звернутися до відповідальності і доброти своїх послідовувачів, а також об'єднати всіх навколо однієї загальної проблеми. «Посилання в історії, щоб пожертвувати маски для ваших місцевих лікарень. Наші передові медичні працівники потребують захисту. Допоможіть, якщо зможете», – написала вона.

Модель підкорила мережу (фото: instagram.com/naomi)

Але фолловери зірки не змогли залишити без уваги не тільки благодійність моделі, але і її ефектний образ. «О так!», «Одна з найкращих, культових особистостей назавжди», «Гарна зовні і всередині. Спасибі, що робиш так багато для підтримки всіх людей», «Один з моїх улюблених образів у тебе», «Чудова», – не вгамовуються фоловери Наомі.

Наталя Водянова в такому ж образі (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, цей же образ нещодавно згадувала ще одна знаменита модель. Виявляється, в цьому показі брала участь і Наталія Водянова. 38-річна супермодель і філантроп першою опублікувала архівне фото, де приміряла образ гарячої працівниці медслужби. Наталія використовувала знімок, щоб передати атмосферу, що панувала під час Тижня моди в Парижі. Кумедно, що її чоловік – Антуан Арно – по-своєму інтерпретував пост. Для нього він виявився ностальгічно-романтичним. Саме тоді він вперше побачив Водянову і просто втратив голову від стрункої і спокусливою красуні.