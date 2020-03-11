В защитном костюме, маске и перчатках: Наоми Кэмпбелл демонстрирует самый актуальный образ для перелетов

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда учит защищать себя от вируса

Наоми Кэмпбелл вслед за своими юными коллегами – ВинниХарлоу и Беллой Хадид – решила продемонстрировать, что тщательно защищается во время путешествий. Модель показала кадры из аэропорта в Лос-Анжелесе, где предстала в полном обмундировании. Она не ограничилась только маской. 49-летняя знаменитость предпочла все и сразу: защитную маску, очки, розовые резиновые перчатки и белый антибактериальный медицинский костюм с капюшоном.

В таком виде она сделала несколько кадров в самом здании, а после в самолете. Дополнили наряд черные ботинки и коричневого оттенка пальто. Что ж, получилось весьма стильно! А главное – в таком наряде звезда могла чувствовать себя комфортно и уютно.

Новый образ Наоми (фото: instagram.com/naomi)

"Безопасность превыше всего. Следующий уровень", – прокомментировала свой образ Наоми под фото в Instagram. К слову, это не первый раз, когда звезда проявляет тщательность в вопросе защиты во время поездок. В прошлом году она демонстрировала, что даже в обычные, более спокойные, времена уделяет этому вопросу много внимания. Так, она записала видео, где рассказала, как легко уберечь себя от различных микробов в полете.

Звезда учит защищаться (фото: instagram.com/naomi)

А недавно Наоми высказала с помощью соцсетей и озабоченность коронавирусом. Она запостила фото в тех же резиновых перчатках и призвала фолловеров проявить особую бдительность. "Не забудьте свои перчатки, берегите себя!", – написала Черная Пантера.

Наоми в защитном костюме (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, многие звезды стараются вдохновить своих поклонников на безопасные путешествия и заботу о себе. Так, фото с масками при перелетах публиковали Белла Хадид, Гвинет Пэлтроу, Винни Харлоу, Сильвестр Сталлоне.

Белла Хадид, Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow; instagram.com/bellahadid)

А Наталья Водянова на волне актуальности масок вспомнила о давнем фото, которое стало весьма символичным в их семье. Во время Недели моды в Париже она показала архивное фото, где предстала в черной ажурной маске от Louis Vuitton. "Текущая ситуация", – написала она, таким образом намекая на события в мире. Но ее супруг Антуан Арно увидел в этом большее – оказывается, на этом показе он впервые увидел свою возлюбленную и просто потерял голову.

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)