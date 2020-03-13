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Мы все в одной лодке: Наоми Кэмпбелл записала видео о коронавирусе и показала свои способы защиты

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 18:34
Мы все в одной лодке: Наоми Кэмпбелл записала видео о коронавирусе и показала свои способы защиты
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель все так же активна

Наоми Кэмпбелл, как и анонсировала, записала видео о коронавирусе. Правда, пока что модель представила только превью, а остальное пообещала показать завтра, 14-го марта, на собственном YouTube-канале. В коротком ролике, который она опубликовала в своем Instagram, она продемострировала фрагменты из недавнего полета. Показала, как надевает защитный костюм, перчатки…

Также Наоми успела показать, как защищается от опасного вируса. Пока 49-летняя красавица ведет свой рассказ, специалисты делают ей процедуру акупунктуры специальными гомеопатическими иглами. Об этом Кэмпбелл сама поведала в комментариях.

Наоми о коронавирусе (видео: instagram.com/naomi)

Впрочем, далеко не все поняли, что происходит на экране. Так, большинство подписчиков решили, что пока Наоми говорит, ей вставляют в уши серьги. «Мы не в одной лодке. Никто не вставляет мне серьги в уши…», – пишут они с иронией. На что знаменитость терпеливо отвечает: «Это гомеопатические иглы».

Мы все в одной лодке: Наоми Кэмпбелл записала видео о коронавирусе и показала свои способы защитыМы все в одной лодке: Наоми Кэмпбелл записала видео о коронавирусе и показала свои способы защиты

Наоми беседует в фолловерами (фото: принтскрин instagram.com/naomi)

В самом ролике она ведет серьезный монолог о необходимости беречь себя, а еще – меняться. «…Я вернулась домой в Нью-Йорк. Я не буду врать, что я не нервничала в этом полете… Коронавирус реальный и серьезный. Мы все в одной лодке. И мы должны научиться чему-то», – рассказывает культовая модель. Полное видео, по всей видимости, будет содержать и другие секреты Черной Пантеры для сохранения здоровья и позитивного настроя, кроме игл.

Мы все в одной лодке: Наоми Кэмпбелл записала видео о коронавирусе и показала свои способы защитыМодель серьезно относится к защите (фото: instagram.com/naomi)

Также модель в этот раз была особо разговорчива и вступила с фолловерами в небольшую переписку. «Меня беспокоит, что кассиры не используют перчатки. Транзакция наличными должна быть запрещена и разрешены только платежи по карте. Минимальные контакты», – написал один из поклонников Наоми. «Согласна», – ответила Черная Пантера.

Напомним, Наоми Кэмпбелл – одна из самых активных знаменитостей, которая начала настоящую кампанию по спасению от вируса. Сначала модель показывала, что всегда носит перчатки, затем продемонстрировала, что путешествует в защитном костюме. А теперь записала целое видео.

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