Горячий клип "Торнадо" дуэт Alyosha & Vlad Darwin снимали в пустыне ОАЭ: уникальные фото

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin готовят новый горячий клип «Торнадо», съемки которого прошли в Арабских Эмиратах. Артисты заинтриговали первыми фото со съемочной площадки.

Съемки видео на песню «Торнадо» из нового дуэтного альбома «Золота середина» прошли в одной из самых красивых пустынь не только Арабских Эмиратов, но и всего Ближнего Востока – Пустыне красных песков. Идея клипа принадлежит режиссеру Инне Грабар. Оказалось, совсем непросто делать съемки в пустыне.

— Очень сложно было организовать съемку в пустыне. Потому что ОАЭ – это единственная страна, куда запрещено ввозить коптеры (специальная камера, которая летает – ред.). И для того, чтобы осуществить съемку с воздуха, пришлось искать местных операторов со всеми необходимыми лицензиями. Также нам нужно было получить специальное разрешение на ввоз техники и камер в страну. Это было непросто. Порядка двух недель готовились документы и их утверждала специальная комиссия. По прилету около трех часов эту технику досматривали на таможне в Эмиратах, и точно также досматривали ее при вывозе из страны. Было немало экстремальных моментов и во время самих съемок, – поделился деталями организации съемок Vlad Darwin.

Все участники съемочной группы – операторы, фокус-пуллеры и ассистенты – очень сильно обгорели. Артистам и всей съемочной команде приходилось каждый день по раскаленным песчаным барханам преодолевать по несколько километров пешком: и Alyosha на каблуках, и Vlad Darwin в тяжелых ботинках. Согласно режиссерской задаче героям музыкального видео было нужно уходить от трассы вглубь пустыни, чтобы на песке не было видно следов других людей и автомобилей.

Но добиться идеальной поверхности песка так и не получилось. Из-за большого количества дублей следы от обуви на песке все же попадали в кадр. Для того, чтобы они были не так заметны в кадре, ассистентам на площадке приходилось постоянно заметать барханы веником.

— Иногда кажется, что Инна Грабар проверяет меня на прочность: что не съемка, то экстрим. Если для клипа «Пірнай» необходимо было лежать в рояле с водой, ранним утром ходить босиком по холодной земле, то теперь задача сложнее. Мы попали в ад. Другая аналогия для пустыни, которая плавит человека, мне на ум не приходит, – рассказала про съемочный процесс Alyosha.

Уникальные кадры со съемок новой видеоработы Alyosha & Vlad Darwin

Vlad Darwin тоже ассистировал во время съемок кадров с Alyosha: для тени держал над ней постоянно большой зонт, подавал воду, собирал вещи, которые артистка разбрасывала в кадре, держал колонку с музыкой.

Песня «Торнадо» вошла в новый дуэтный альбом «Золота середина». Автор слов и композитор Vlad Darwin рассказал о создании трека: "Эта песня - некий манифест отношений, в которые вклиниваются современные технологии. Это то, что касается каждой пары, которая по завершению рабочего дня испытывает вмешательство внешнего мира через мобильные гаджеты. Мы советуем всем после 22:00 выключать телефоны и наслаждаться отношениями друг с другом. Пускай никакие телефонные звонки, сообщения, мессенджеры и прочие коммуникационные достижения нашей цивилизации не помешают построению прочных, крепких отношений."

Alyosha & Vlad Darwin – «Торнадо»

Премьера клипа «Торнадо» состоится в ближайшее время. А 16 февраля в столице пройдет самый романтичный концерт зимы «Золота середина» чувственного дуэта Alyosha & Vlad Darwin! Билеты уже в продаже.