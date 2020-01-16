Горячий клип "Торнадо" дуэт Alyosha & Vlad Darwin снимали в пустыне ОАЭ: уникальные фото

16 февраля состоится концерт «Золота середина» чувственного дуэта Alyosha & Vlad Darwin
Дуэт Alyosha & Vlad Darwin готовят новый горячий клип «Торнадо», съемки которого прошли в Арабских Эмиратах. Артисты заинтриговали первыми фото со съемочной площадки.
Съемки видео на песню «Торнадо» из нового дуэтного альбома «Золота середина» прошли в одной из самых красивых пустынь не только Арабских Эмиратов, но и всего Ближнего Востока – Пустыне красных песков. Идея клипа принадлежит режиссеру Инне Грабар. Оказалось, совсем непросто делать съемки в пустыне.
Все участники съемочной группы – операторы, фокус-пуллеры и ассистенты – очень сильно обгорели. Артистам и всей съемочной команде приходилось каждый день по раскаленным песчаным барханам преодолевать по несколько километров пешком: и Alyosha на каблуках, и Vlad Darwin в тяжелых ботинках. Согласно режиссерской задаче героям музыкального видео было нужно уходить от трассы вглубь пустыни, чтобы на песке не было видно следов других людей и автомобилей.
Но добиться идеальной поверхности песка так и не получилось. Из-за большого количества дублей следы от обуви на песке все же попадали в кадр. Для того, чтобы они были не так заметны в кадре, ассистентам на площадке приходилось постоянно заметать барханы веником.
Уникальные кадры со съемок новой видеоработы Alyosha & Vlad Darwin
Vlad Darwin тоже ассистировал во время съемок кадров с Alyosha: для тени держал над ней постоянно большой зонт, подавал воду, собирал вещи, которые артистка разбрасывала в кадре, держал колонку с музыкой.
Песня «Торнадо» вошла в новый дуэтный альбом «Золота середина». Автор слов и композитор Vlad Darwin рассказал о создании трека: "Эта песня - некий манифест отношений, в которые вклиниваются современные технологии. Это то, что касается каждой пары, которая по завершению рабочего дня испытывает вмешательство внешнего мира через мобильные гаджеты. Мы советуем всем после 22:00 выключать телефоны и наслаждаться отношениями друг с другом. Пускай никакие телефонные звонки, сообщения, мессенджеры и прочие коммуникационные достижения нашей цивилизации не помешают построению прочных, крепких отношений."
Alyosha & Vlad Darwin – «Торнадо»
Премьера клипа «Торнадо» состоится в ближайшее время. А 16 февраля в столице пройдет самый романтичный концерт зимы «Золота середина» чувственного дуэта Alyosha & Vlad Darwin! Билеты уже в продаже.