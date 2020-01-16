Гарячий кліп "Торнадо" дует Alyosha & Vlad Darwin знімали в пустелі ОАЕ: унікальні фото

16 лютого відбудеться концерт «Золота середина» чуттєвого дуету Alyosha & Vlad Darwin
Дует Alyosha & Vlad Darwin готують новий гарячий кліп «Торнадо», зйомки якого пройшли в Арабських Еміратах. Артисти заінтригували першими фото зі знімального майданчика.
Зйомки відео на пісню «Торнадо» з нового дуетного альбому «Золота середина» відбувались в одній з найкрасивіших пустель не тільки Арабських Еміратів, а й усього Близького Сходу – Пустелі червоних пісків. Ідея кліпу належить режисеру Інні Грабар. Виявилося, що зовсім непросто зробити зйомку в пустелі.
Всі учасники знімальної групи – оператори, фокус-пулери та асистенти – сильно обгоріли на сонці. Артистам та всій знімальній команді довелося щодня по гарячих піщаних барханах долати по декілька кілометрів пішки: і Alyosha на підборах, і Vlad Darwin у масивному взутті. Згідно з режисерським задумом героям музичного відео потрібно було відходити від траси вглиб пустелі, щоб на піску не було помітно слідів інших людей та автомобілів.
Але створити ілюзію ідеальної поверхні піску так і не вийшло. Через велику кількість дублів сліди від взуття на піску все ж потрапляли у кадр. Для того, щоб вони були не такі помітні, асистентам на майданчику доводилося постійно підмітати бархани віником.
Унікальні кадри зі зйомок нової відеороботи Alyosha & Vlad Darwin
Vlad Darwin також асистував під час зйомки кадрів з Alyosha: для тіні постійно тримав над співачкою велику парасольку, подавав воду, збирав речі, які артистка розкидала в кадрі, тримав колонку з музикою.
Пісня «Торнадо» увійшла до нового дуетного альбому «Золота середина». Автор слів і композитор Vlad Darwin розповів про створення треку: “Ця пісня - своєрідний маніфест стосунків, у які втручаються сучасні технології. Це те, що стосується кожної пари, яка після завершеннЯ робочого дня зазнає вплив зовнішнього світу через мобільні гаджети. Ми радимо усім після 22:00 вимикати телефони та насолоджуватися стосунками один з одним. Нехай ніякі телефонні дзвінки, повідомлення, месенджери та інші комунікаційні здобутки нашої цивілізації не завадять побудові міцних відносин.”
Alyosha & Vlad Darwin – «Торнадо»
Прем’єра кліпу «Торнадо» запланована на найближчий час. А 16 лютого у столиці відбудеться найромантичніший концерт зими «Золота середина» чуттєвого дуету Alyosha & Vlad Darwin! Квитки вже у продажу.