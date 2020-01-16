Гарячий кліп "Торнадо" дует Alyosha & Vlad Darwin знімали в пустелі ОАЕ: унікальні фото

Дует Alyosha & Vlad Darwin готують новий гарячий кліп «Торнадо», зйомки якого пройшли в Арабських Еміратах. Артисти заінтригували першими фото зі знімального майданчика.

Зйомки відео на пісню «Торнадо» з нового дуетного альбому «Золота середина» відбувались в одній з найкрасивіших пустель не тільки Арабських Еміратів, а й усього Близького Сходу – Пустелі червоних пісків. Ідея кліпу належить режисеру Інні Грабар. Виявилося, що зовсім непросто зробити зйомку в пустелі.

— Було дуже складно організувати зйомку в пустелі. Тому що ОАЕ – це єдина країна, до якої заборонено ввозити коптери (спеціальна камера, яка літає – ред.). І для того, щоб здійснити зйомку з повітря, довелося шукати місцевих операторів з усіма необхідними ліцензіями. Також нам потрібно було отримати спеціальний дозвіл на ввезення техніки та камер у країну. Це було непросто. Близько двох тижнів готувалися документи, їх затверджувала спеціальна комісія. Після прильоту цю техніку майже три години перевіряли на митниці в Еміратах і так само її оглядали, коли ми вивозили її з країни. Було чимало екстремальних моментів Й під час самих зйомок, – поділився деталями організації зйомки Vlad Darwin.

Всі учасники знімальної групи – оператори, фокус-пулери та асистенти – сильно обгоріли на сонці. Артистам та всій знімальній команді довелося щодня по гарячих піщаних барханах долати по декілька кілометрів пішки: і Alyosha на підборах, і Vlad Darwin у масивному взутті. Згідно з режисерським задумом героям музичного відео потрібно було відходити від траси вглиб пустелі, щоб на піску не було помітно слідів інших людей та автомобілів.

Але створити ілюзію ідеальної поверхні піску так і не вийшло. Через велику кількість дублів сліди від взуття на піску все ж потрапляли у кадр. Для того, щоб вони були не такі помітні, асистентам на майданчику доводилося постійно підмітати бархани віником.

— Інколи здається, що Інна Грабар перевіряє мене на міцність: що не зйомка, то екстрим. Якщо для кліпу «Пірнай» вимагалося лежати у роялі з водою, зранку ходити босоніж по холодній землі, то тепер задача ускладнилася. Ми потрапили до пекла. Інша аналогія для пустелі, що плавить людину, мені на думку не спадає, - розказала про знімальний процес Alyosha.

Унікальні кадри зі зйомок нової відеороботи Alyosha & Vlad Darwin

Vlad Darwin також асистував під час зйомки кадрів з Alyosha: для тіні постійно тримав над співачкою велику парасольку, подавав воду, збирав речі, які артистка розкидала в кадрі, тримав колонку з музикою.

Пісня «Торнадо» увійшла до нового дуетного альбому «Золота середина». Автор слів і композитор Vlad Darwin розповів про створення треку: “Ця пісня - своєрідний маніфест стосунків, у які втручаються сучасні технології. Це те, що стосується кожної пари, яка після завершеннЯ робочого дня зазнає вплив зовнішнього світу через мобільні гаджети. Ми радимо усім після 22:00 вимикати телефони та насолоджуватися стосунками один з одним. Нехай ніякі телефонні дзвінки, повідомлення, месенджери та інші комунікаційні здобутки нашої цивілізації не завадять побудові міцних відносин.”

Alyosha & Vlad Darwin – «Торнадо»

Прем’єра кліпу «Торнадо» запланована на найближчий час. А 16 лютого у столиці відбудеться найромантичніший концерт зими «Золота середина» чуттєвого дуету Alyosha & Vlad Darwin! Квитки вже у продажу.