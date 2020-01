Всепоглощающая любовь: Стас Шуринс посвятил жене песню с уникальной историей

Стас Шуринс (фото: instagram.com/shurins)

Новый хит Стас написал 8 лет назад, готовясь к свадьбе

Свой 2020-й год Стас Шуринс, финалист шоу The Voice Of Germany, решил начать с презентации нового трека. И если предыдущий – You Can Be – был социальным, то новая песня Oxygen относится, скорее, к романтическим. Ее артист посвятил своей супруге, с которой они вместе уже много лет.

«Эту песню я написал 8 лет назад, когда готовился к свадьбе, – рассказывает Стас. – Тогда я решил, что выпускать ее в мир не буду. Однако, к очередной нашей годовщине понял, что настало ее время. Oxygen – о большой, настоящей и всепоглощающей любви, которая дарит нам новое дыхание. Она не столь серьезная, как другие треки из моего репертуара. Ее можно отнести к романтическим песням. Думаю, особенно близка она будет тем, у кого на носу тоже такое волнующее событие, как свадьба. Так что слушайте и включайте в свой праздничный плейлист».

Стас Шуринс - Oxygen

Трек станет вторым синглом в трилогии, которая названа в честь первого сингла – You Can Be. Его артист посвятил паралимпийцам. Заключительную премьеру трилогии Стас Шуринс презентует ко Дню всех влюбленных.

Важно: все деньги от скачивания треков Oxygen, You Can Be и последнего из трилогии, будут перенаправлены на помощь паралимпийцам, с которыми артист сотрудничает с момента премьеры песни You Can Be в рамках проекта #LearnFromThem. Подробнее о нем можно узнать, перейдя по хэштегу в Instagram.

