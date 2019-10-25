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Alyosha & Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл "Пірнай" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 14:42
Alyosha & Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл "Пірнай" (видео)
Alyosha & Vlad Darwin (фото: пресс-служба)

Клип на песню "Пірнай" получился мистическим

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin, который 7 лет назад покорил Украину песней "Ти найкраща", возвращается с новым чувственным синглом. После длительного перерыва союз певицы и композитора обрел второе дыхание - они презентуют песню и клип "Пірнай". Творческий тандем приготовил для своих поклонников настоящую музыкальную исповедь.

Vlad Darwin: "Любовь - это не быстротечная страсть, а длинный и тернистый путь, на котором партнерам все же важно научиться восхищаться друг другом даже в самые сложные моменты. Я очень доволен результатом студийной работы. Alyosha не просто талантливо передала смысл композиции, но и наполнила ее красками собственных переживаний. Ее мастерский вокал вдохновлял всю команду".

Клип "Пірнай" Alyosha & Vlad Darwin

Над записью сингла "Пірнай" работал коллектив из 10 музыкантов во главе с саундпродюсерами Андреем Тропешко и Александром Садовцем.

Экранизировать музыкальную композицию артисты предложили режиссеру Инне Грабар, которая уже не раз сотрудничала с Alyosha. Но в этот раз в видеоклипе "Пірнай" поклонники певицы не увидят присущие Alyosha запал и экспрессивность. Исполнительница предстанет в нежном и утонченном образе Музы. В свою очередь автор и композитор Vlad Darwin появляется в кадре среди просторного фантастического зала с роялем.

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл &quot;Пірнай&quot; (видео)

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл &quot;Пірнай&quot; (видео)

Alyosha: "Съемки были очень интересными: локация, история, образ и, конечно, магия, которая получилась в результате. Я очень довольна тем, как гармонично соединились песня и видео! Надеюсь, что этот клип понравится всем, кто его увидит. Потому что с самого первого звука в песне, с самого первого кадра в видео, заметен результат кропотливого труда большой команды. Я благодарю Влада за то, что объединяет в одно целое многих профессионалов ради настоящей музыки, которая никого не оставит равнодушным ко всему, что свойственно переживать человеку".

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл &quot;Пірнай&quot; (видео)

По словам режиссера Инны Грабар, видеоработа "Пірнай" посвящена поиску гармонии после болезненного жизненного опыта: "Каждый из нас имеет "старое платье" - моменты прошлого, которые хотелось бы забыть, изменить. Но, каждый раз, когда мы начинаем писать "новую историю" своей жизни, надеваем "новое платье" и понимаем: прошлое всегда будет рядом, в сердце. Все, что нам остается - влюбиться в него и быть благодарным за каждое "старое платье"!

Клип "Пірнай" стал лишь первой ласточкой для обновленного проекта Alyosha & Vlad Darwin. Артисты заинтриговали информацией о том, что совсем скоро от них можно ожидать выхода альбома, а также совместную концертную программу.

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл &quot;Пірнай&quot; (видео)

Напомним, ранее Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа "ELEFANTE"! Певица предстала в очень непривычном образе блондинки, еще и с короткой стрижкой.

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