Горячие подружки: Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

Ким Кардашьян приняла участие в съемках клипа Пэрис Хилтон на песню Best Friend's Ass, которую она записала в сотрудничестве с греко-бельгийским DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike.

Видео представляет собой сатирический взгляд на сегодняшнюю жизнь в VIP-клубах и социальных сетях. Когда две инстаграм-модели входят в клуб и надевают свои специальные очки, они переносятся в мир диких вечеринок и красивых людей.

Ким Кардашьян снялась в клипе Пэрис Хилтон (видео: YouTube/Dimitri Vegas & Like Mike)

При этом зрители видят не только "идеальный мир", но и реальный, в котором нет фильтров, накрученных лайков, фальшивых подписчиков и красивых фото.

Ким Кардашьян снялась в клипе Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что кроме знаменитой Ким Кардашьян в съемках клипа приняли участие и другие американские знаменитости, включая блогера-трансгендера Никиты Драгуна, Николь Уильямс, Натали Халкро и Оливии Пирсон.

Ким Кардашьян снялась в клипе Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, что Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть "горячим" фото.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян растрогала сеть нежными свадебными фотографиями.

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