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Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть "горячим" фото

Lite » Мода 22.05.2019 - 20:37
Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть "горячим" фото
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя Ким похвалила красоту 23-летней Кендалл

Ким Кардашьян, как известно, родилась в многодетной семье. У звезды есть 2 родные сестры и брат: Кортни, Хлои и Роб, единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. А также сводные братья Бартон, Брендон и Броуди Дженнер и сестра Кейси Дженнер. Всем им так или иначе она периодически уделяет внимание. Так, несколько часов назад она поделилась снимком с 23-летней Кендалл.

Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть &quot;горячим&quot; фотоКим и Кендалл обожают друг друга (фото: instagram.com/kimkardashian)

Девушки позируют на фото в вечерних платьях. Ким – в черном с откровенным декольте, а Кендалл – в розовом с высоким разрезом, открывшим бесконечные ноги самой высокооплачиваемой супермодели в мире. Кадр сделан во время одного из многочисленных светских мероприятий, которые посещают знаменитые сестры. А потому они предстали во всей красе: макияж, прически и аксессуары звезд просто идеальны. Ким и Кендалл присели на ступеньках, показав роскошные фигуры. Обе деушки выглядят великолепно, но Ким решила сделать акцент именно на красоте младшей сестры. "Моя сестра такая красивая", – написала она.  

Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть &quot;горячим&quot; фотоКендалл Дженнер построила самую успешную карьеру модели из всех сестер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Возможно, таким образом Ким хочет привлечь внимание к бьюти-бренду, который недавно представила Кендалл. Так она уже поступала, когда Кортни запускала свой лайфстайл-сайт poosh. А может, просто хотела порадовать любимую младшую сестру. В любом случае фото имело огромный успех, вызвав у подписчиков массу эмоций. И они не стали держать их при себе, оставив многочисленные комментарии под фото Ким.

Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть &quot;горячим&quot; фотоВсе сестры семьи Кардашьян-Дженнер невероятно дружны (фото: instagram.com/kendalljenner)

  • Поразительная двойная красота!
  • Обе вы просто чудо…
  • Малышки в огне!
  • Так и есть, твоя сестра выглядит так красиво и великолепно…
  • О да!
  • Вы такие горячие…
  • Вот это ноги!
  • Да, она моя любимица!
  • Бомба
  • Божественные тела
  • Но ты самая красивая, моя королева.

Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть &quot;горячим&quot; фотоКим Кардашьян в съемке для своего бренда  KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что сама Ким также не забывает о бизнесе. Совсем недавно она представила новую коллекцию свадебного макияжа, приуроченню к 5-й годовщине свадьбы с муже Канье Уэстом.

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Новости Украины модельКим КардашьянКендалл Дженнер
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