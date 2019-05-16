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В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядом

Lite » Мода 16.05.2019 - 14:12
В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядом
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Звезда продемонстрировала новый стильный образ

Ким Кардашьян, которая недавно стала мамой в четвертый раз, не устает совершенствоваться. Так, сейчас 38-летняя звезда проходит обучение – она хочет овладеть профессией юриста. В сториз она показала, что активно готовится к экзаменам. А также поделилась забавным видео, где фигурирует свитшот с надписью «Ким – мой адвокат». 

В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядом

Ким Кардашьян погрузилась в изучение системы уголовного правосудия (фото: instagram.com/kimkardashian)

А позже "королева Instagram" поделилась снимком с известной телеперсоной Лалой Энтони, которая является давней подругой Ким. "Люблю ее очень сильно", – написала Ким под фото, где девушки позируют на фоне дома, обнявшись и демонстрируя стильные наряды.

В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядомКим порадовалапоклонников новым стильным луком (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Так, Ким примерила длинную серую юбку и кроп-топ с высоким горлом, которые дополнили резиновые шлепанцы и черные браслеты на обеих руках. Волосы звезда заплела в тугую укладку и сделал достаточно яркий макияж. Весьма удачный наряд подчеркнул стройность Ким и достоинства ее фигуры. Лала выбрала наряд total white: кроп-топ, юбка-миди, необычная "двойная" сумочка Chanel и кроссовки. Разумеется, обе звезды удостоились массы комплиментов:

  • "Девчонки, вы такие милые"
  • "Ким всегда приносит новую тенденцию"
  • "Действительно очень горяча мамочка"
  • "Одержимость"
  • "Королева Мать"
  • "Вау"

В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядомСестры Кардашьян-Дженнер после инцидента не общаются с Джордин Вудс (фото: instagram.com/khloekardashian)

К слову, большинство фолловеров перепутали Лалу с другим персонажем: скандально известной с некоторых пор Джордин Вудс. Напомним, именно из-за нее распалась семья 34-летней Хлои Кардашьян и 28-летнего Тристана Томпсона. С тех пор как стало известно о ее интимной связи с баскетболистом, вход в круг семьи Кардашьян для давней подруги знаменитой династии, разумеется, закрыт. Поэтому поклонники буквально потеряли дар речи:  

  • "Кто-нибудь еще думает, что это Джордин"
  • "Боже, почему я думал, что это Джордин?"
  • "Чуть не уронила мой телефон, думая, что это Джордин"
  • "Полностью думала, что это Джордин Вудс на секунду"

В кроп-топе и длинной юбке: Ким Кардашьян подчеркнула тонкую талию стильным нарядом

Хлои Кардашьян в откровенном наряде на презентации нового сезона шоу "Семейство Кардашьян" (фото: instagram.com/khloekardashian) 

К слову, сама Хлои периодически встречается с отцом ребенка, но прощать его пока не намерена. Она сосредоточилась на карьере и бизнесе, а также посещает различные светские мероприятия. Недавно звезда появилась на публике в достаточно откровенном образе, который выбрала для премьеры 16-го сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян". 

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