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Горячая Слава из НеАнгелов сразила внушительным декольте и стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 13:05
Горячая Слава из НеАнгелов сразила внушительным декольте и стройными ножками
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица позировала в "хищном" пляжном наряде

Слава Каминская из группы НеАнгелы успела отдохнуть на греческом острове Миконос и вернуться в Киев, но продолжает делиться с поклонниками эффектными и красочными фото из отпуска. Певица решила устроить себе фотосет с профессиональным фотографом прямо на территории фешенебельного отеля, где она остановилась. Горячая звезда позировала в бассейне и возле него, демонстрируя свои чувственные изгибы на камеру. Свежий жаркий снимок артистка показала в Instagram.

Знаменитость лежит на шезлонге прямо в бассейне. На звезде – леопардовый бикини с прозрачной накидкой-парео той же расцветки. Купальник выгодно подчеркнул ее пышную грудь, а также в кадр попали стройные ноги Славы. Она поправляет рукой волосы, а глаза спрятала за изящными солнечными очками- "авиаторами".

"Ловись рыбка: большая и маленькая", - с присущим ей чувством юмора подписала жаркий кадр звезда.

Горячая Слава из НеАнгелов сразила внушительным декольте и стройными ножками

 Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники стали шутить по этому поводу, подхватив ироничный тон Славы, а также не забывали оставлять для нее комплименты.

Горячая Слава из НеАнгелов сразила внушительным декольте и стройными ножками

 Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

  • Рыбун! И то поконкретней!
  • Очень красивая
  • Супер
  • Зачем тебе маленькая?
  • Большая вкуснее
  • Красотка
  • Маленькие даже для коллекции не очень
  • Я бы клюнул!
  • Поймала?
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Слава Каминская из группы НеАнгелы раззадорила сеть горячими пляжными фото из Греции.

Ранее Слав из НеАнгелов также  показывала отдельные снимки из курортной фотосессии. На одном них она красовалась в шляпке и черном купальнике.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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