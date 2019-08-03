Нереальная красотка: Слава из НеАнгелов восхитила точеной фигурой в купальнике

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица наслаждается пляжным отдыхом в Греции

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" последовала примеру многих коллег и тоже отправилась на отдых. Для пляжного релакса певица выбрала солнечную Грецию. Сначала она с подругой отдохнула на острове Миконос, где также устроила горячую фотосессию в "хищном" бикини. Теперь же артистка отправилась дальше и показала красочный кадр, сделанный на Халкидиках.

Звезда позировала на берегу моря в слитном черном купальнике, который выгодно подчеркнул все соблазнительные изгибы ее точеной фигуры. Особой атмосферы снимку добавили широкополая черная шляпа и солнцезащитные очки. Слава приняла эффектную позу, руками придерживая головной убор и подставив лицо солнцу.

"После Миконоса, самое оно. отличное место для отдыха с мелкими. Если че, то случайно тут оказались и еще раз окажусь неслучайно", - прокомментировала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры поспешили оставить комплименты роскошной фигуре артистки и ее красоте и призвали не обращать внимание на недоброжелателей.

Слава, Вы шикарная женщина!!! Стильная, сексуальная, с чувством юмора и всегда на высоте!!! Нереальная красотка!!!

Слава, не обращайте внимание, вы класснючая!!!! натуральная!!!! энергичная!!! и других это драконит

Очень красивая фигура. Не понимаю людей, которые подписаны и гадят словесно!) Я подписана,потому-что нравится человек) Красотка вообще

Шикарно выглядите

Слава, не заморачивайтесь, если человек подписан на Вас, то как минимум вы его цепляете. Не зря говорят, собаки лаят, а караван идёт

Слава Ти бомба.....

Слава. Богиня не обращайте внимание на эти пустые комментарии, никто не знает ,что творится в вашей душе

Ну нельзя же быть такойй афигенной Слава! Заставляешь мужиков слюнями давиться

Крута Слава, дивлячись на вас приходить натхнення

Красотка

Красивая. Худюшечка

Дуже красива, витончена

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что месяц назад Слава Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эгаром Каминским. Расставание произошло по инициативе мужчины. Однако певица старается не показывать переживаний на публике, она с головой окунулась в работу, а свободное время проводит с детьми - сыном Леонардом и дочерью Лаурой.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов украсила обложку известного глянца. Она позировала в наряде с корсетом, подчеркнувшем ее тонкую талию.