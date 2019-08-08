Жгучая Слава из НеАгелов раздразнила сеть жаркими фото в бикини из Греции

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала роскошные формы на пикантных снимках

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" недавно вернулась из Греции, где загорала, купалась и релаксировала на острове Миконос. Певица не удержалась и решила устроить себе на курорте профессиональный фотосет и даже нашла для этих целей местного фотографа. Результатами совместных усилий она поделилась на странице в Instagram.

Для жаркой фотосессии звезда выбрала "леопардовый" бикини, который выгодно подчеркнул ее сочные формы – роскошную грудь и точеную талию. Она оперлась руками о бортик бассейна, только вынырнув из воды, а фотограф поймал удачный ракурс и запечатлел Славу в профиль.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

На другом снимке Слава запечатлена с подругой Натальей, которая помогла организовать ей путешествие в Грецию и составила компанию на отдыхе. Девушки также выбрали локацией для съемок бассейн. На певице – красный купальник с черными вставками, пикантно оголивший ее пышный бюст.

Фото: Слава Каминская с подругой (instagram.com/babaslavka)

Горячие снимки очень понравились подписчикам Славы. Они в который раз сообщили ей, что восхищены ее сексапильностью и харизмой.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава ты как всегда прекрасна!

Гарна дівчина чарівна фея сексуальна прекрасна роза

Фото супер!

Нереальная красотка!

Вы невероятная!

Хороши девушки, ух!

Фото просто бомба! Без слов

Супер! Невероятные!

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов уже публиковала некоторые кадры из жаркой морской фотосессии. На одном из снимков она запечатлена в купальнике и шляпке.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов появилась на обложке известного глянца. Певица позировала в элегантном наряде с ярким кожаным корсетом.