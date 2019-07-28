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Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.07.2019 - 10:56
Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

После развода певица похорошела и снялась в фотосессии для журнала

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская недавно развелась со своим мужем Эдгаром, с которым у них двое маленьких детей. Как стало известно, причиной стали разные характеры и взгляды на жизнь, а инициатором расставания стал мужчина. Несмотря на такой непростой период в жизни, певица старается оставаться позитивной и много времени уделяет детям, не забывая и о светской жизни. Многие поклонники даже отмечают, что в последнее время артистка очень похорошела.

На своей странице в Instagram Слава взволновала фанов новыми яркими фото - как оказалось, она украсила обложку и снялась в фотосессии для глянцевого журнала "Единственная".

Для заглавного фото она примерила бирюзовый наряд с длинными рукавами, а поверх него - оранжевый корсет, подчеркнувший точеную талию артистки. 

"Единственная на эти 30 дней", - прокомментировала Каминская.

Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

К слову, цитата Славы на обложке издания гласит: "Я должна быть счастливой".

Исполнительница также показала еще один кадр из фотосессии. На нем виден весь образ красотки - правда, вероятно из-за света он кажется не бирюзовым, а нежно-фиолетовым. На певице - облегающее платье, а также пиджак и корсет поверх него, а на голове у нее красуется необычная шапочка в тон корсету. На фото девушка закрыла глаза и счастливо улыбается.

"Единственная, в моем случае - это диагноз", - отметила она.

Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров и засыпали Каминскую восторженными комплиментами.

  • Прекрасная и вдохновляющая
  • Слава ты красотка!!!
  • Славочка, Вы самая роскошная и прекрасная!!! А голос Ваш, ащеееееееее....
  • Бабушка-Славушка, Вы очень прелестны 
  • Слава,ти шикарна
  • Огонь 
  • Просто огонь фото, вы красотка, в любом виде нереально круто хороши!
  • Я бы сказала- одна такая
  • Стильная, суперская!!!
  • Бусінка
  • Секси вумен
  • Ты такая красотка. Ещё и талантище. Просто богиня

Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, похорошевшая Слава из НеАнгелов восхитила образом в блестящем изумрудном платье.

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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