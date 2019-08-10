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Гаряча Слава з НеАнгелів полонила розкішним декольте і стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.08.2019 - 13:05
Гаряча Слава з НеАнгелів полонила розкішним декольте і стрункими ніжками
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка позувала у "хижому" пляжному вбранні

Слава Камінська з гурту НеАнгели встигла відпочити на грецькому острові Міконос і повернутися в Київ, але продовжує ділитися з шанувальниками ефектними і яскравими фото з відпустки. Співачка вирішила влаштувати собі фотосет з професійним фотографом прямо на території фешенебельного готелю, де вона зупинилася. Гаряча зірка позувала в басейні і біля нього, демонстируя свої чуттєві вигини на камеру. Свіжий спекотний знімок артистка показала в Instagram.

Знаменитість лежить на шезлонгу прямо в басейні. На зірці – леопардовий бікіні з прозорою накидкою-парео того ж забарвлення. Купальник вигідно підкреслив її пишні груди, а також в кадр потрапили стрункі ноги Слави. Вона поправляє рукою волосся, а очі сховала за сонячними окулярами- "авіаторами".

"Ловись рибка велика і маленька", - з притаманним їй почуттям гумору підписала жаркий кадр зірка.

Гаряча Слава з НеАнгелів полонила розкішним декольте і стрункими ніжками

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники стали жартувати з цього приводу, підхопивши іронічний тон Слави, а також не забували залишати для неї компліменти.

Гаряча Слава з НеАнгелів полонила розкішним декольте і стрункими ніжками

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

  • Рибун! І то побільше!
  • Дуже красива
  • Супер
  • Навіщо тобі маленька?
  • Велика смачніше
  • Красуня
  • Маленькі навіть для колекції не дуже
  • Я б клюнув!
  • Спіймала?
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська з гурту НеАнгели розохотила мережу гарячими пляжними фото з Греції.

Раніше Слав з НеАнгелів показувала окремі знімки з курортної фотосесії. На одному з них вона красувалася в капелюшку і чорному купальнику.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.

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