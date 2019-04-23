"Горячая штучка": Гайтана поразила кардинальной сменой имиджа

Неожиданно для многих певица решила стать блондинкой
Украинская певица конголезского происхождения Гайтана решила, что весна - прекрасное время для перемен. Артистка решилась весьма кардинально сменить имидж, а результатами похвасталась на своей странице в Instagram.
Знаменитость предстала в весьма непривычном фанам образе - свои фирменные черные афро-кудри она обрезала короче и перекрасила в светлый цвет. На снимке Гайтана запечатлена в ультракоротком блестящем мини-платье. Сверху она набросила оранжевый пиджак, а также надела кроссовки ему в тон.
"А вы готовы к переменам ?;) Если да, начните с себя", - прокомментировала певица.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Артистка также опубликовала видеоролик в новом образе, в котором она играет с мячом на зеленой лужайке.
Видео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Обновленный образ Гайтаны очень понравился ее фолловерам - они оставили множество комплиментов, а также сравнили ее с Тиной Тернер.
Напомним, ранее маленькая дочка Гайтаны Николь-Сапфир дебютировала на подиуме.
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