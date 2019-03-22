ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юная модель: маленькая дочка Гайтаны дебютировала на подиуме

Lite » Мода 22.03.2019 - 14:47
Юная модель: маленькая дочка Гайтаны дебютировала на подиуме
Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Мама с дочкой приняли участие в показе коллекции украинского дизайнера

Украинская певица конголезского происхождения Гайтана, которая ранее очаровала своим детским фото, поделилась с поклонниками новым достижением своей маленькой дочурки Николь-Сапфир. Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ее малышка дебютировала в роли модели. Она также опубликовала видео с мероприятия.

Девочка, которой всего 1,8 года, вместе с мамой прошлась по подиуму в стильном наряде. Звездное семейство стало звездами показа коллекции детской одежды известного украинского дизайнера Андре Тана.

"У нас сегодня дебют в роли моделей. Николь в свои 1.8 открывает показ @andretan_kids_official. Спасибо Андре Тан за незабываемые эмоции и крутую коллекцию для детей и родителей. Нам все ооооочень понравилось", - поделилась эмоциями Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Видео: (instagram.com/gaitanamusic)

Отметим, что певица появилась перед восторженными зрителями шоу в голубых мини-шортах, белой футболке и длинной белой накидке, а также высоких белых сапогах. Она дополнила образ повязкой на голове и высокой прической.

Малышка Николь же блистала в объемной белой блузке с разрезом на спине и юбке такого же цвета. Ее волосы были заплетены в оригинальную прическу из нескольких косичек.

Юная модель: маленькая дочка Гайтаны дебютировала на подиуме

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Поклонники поздравили гордую маму с дебютом дочки и засыпали их комплиментами.

  • "Супер,красотки"
  • "Вы такая классная"
  • "Как здорово"
  • "Ооооооо... Які класні дівчюльки"
  • "Крутышки"
  • "Милахи"
  • "Прелесть"
  • "Как это мило"
  • "Та крихітка ж"
  • "Які ж ви красуні!"
  • "Божественные девочки"
  • "Без сумніву Гайтано, ви та Ніколь -пречудові. Лук від Андре Тан - бомба"

Напомним, ранее Гайтана поделилась секретом долголетия от папы.

Мы также писали, что  Гайтана раздразнила поклонников пикантным фото в пиджаке с пайетками на голое тело.

Ангельская красота: "горячие" фото новых официальных посланниц Victoria's Secret "Прилипла, как клей": Кайли Дженнер не расстается с дочкой ни на секунду (видео)
Новости Украины Гайтанадочкамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь