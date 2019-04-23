"Гаряча штучка": Гайтана вразила кардинальною зміною іміджу

Українська співачка конголезького походження Гайтана вирішила, що весна - прекрасний час для змін. Артистка зважилася досить кардинально змінити імідж, а результатами похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість постала в досить незвичному фанам образі - свої фірмові чорні афро-кучері вона обрізала коротше і перефарбувала в світлий колір. На знімку Гайтана відображена в ультракороткій блискуій міні-сукні. Зверху вона накинула помаранчевий піджак, а також взула кросівки йому в тон.

"А ви готові до змін ?;) Якщо так, почніть з себе", - прокоментувала співачка.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Артистка також опублікувала відеоролик в новому образі, в якому вона грає з м'ячем на зеленій галявині.

Відео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Оновлений образ Гайтани дуже сподобався її фоловерам - вони залишили безліч компліментів, а також порівняли її з Тіною Тернер.

"Tina Turner"

"Вауууу як Вам шикарно"

"Tina Turner is that u?))lol"

"Гайтана, а новий образ неймовірний!"

"Несподівано! гарний образ, не впізнати"

"Гаряча штучка"

"Красива"

"Дуже гарно"

"Агонь!!!"

"Дуже класно!!!!"

Нагадаємо, раніше маленька донька Гайтани Ніколь-Сапфір дебютувала на подіумі.

Ми також писали, що Гайтана роздражнила шанувальників пікантним фото у піджаку з паєтками на голе тіло.