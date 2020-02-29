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Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным "пушистым" платьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.02.2020 - 14:11
Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным "пушистым" платьем
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица выступила на "Большом Весеннем концерте" в Киеве

Настя Каменских регулярно радует свою многочисленную армию подписчиков в Instagram новыми фото и видео из своей жизни. При этом певица показывает как и гламурные и стильные образы из фотосессий и выходов в свет, так и простые "домашние" кадры - к примеру, с утренней пробежки с мужем Потапом или прогулки по городу. В последнее время артистка также стала покорять молодежную социальную сеть TikTok и даже поделилась секретами создания трендовых постов в ней.

Впрочем, о своем основном аккаунте она также не забывает и побаловала фанов яркими кадрами в необычном эффектном образе. Настя выступила на "Большом Весеннем концерте" в столице Украины и показала свой пикантный наряд.

Для выхода на сцену Каменских выбрала полупрозрачное "пушистое" платье белого цвета с откровенным декольте. Подобный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, а широкий пояс сделал акцент на ее тонкой талии.

Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным &quot;пушистым&quot; платьем

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Красиво уложенные волосы, ожерелье на шее и яркий макияж дополнили яркий лук знаменитости.

"Say hello to spring! Сегодня провожали зиму на «Большом Весеннем концерте» во дворце «Украина». как вы проводите последние зимние вечера?" - прокомментировала кадры артистка.

Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным &quot;пушистым&quot; платьем

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры остались в восторге от нового образа Насти и засыпают ее комплиментами в комментариях.

Не сдержался и ее супруг Потап: "Какая ты красивая, Hermosa".

  • Вау какое красивое платье
  • Вкусняшка карамелька
  • Красотка
  • Люблю тебя зайка
  • Дуже красиваа
  • Вы прекрасна
  • Вы шикарная леди
  • Какая вы чудесная и весенняя
  • Не узнала тебя
  • Умничка! Такая молодец! Восхищаюсь и по-хорошему завидую! Так держать!
  • Чудо в перьях. Чудо в Хорошем смысле
  • Какая красивенькая, глаз не оторвать
  • Красотка, как всегда
  • Яка гарненька:) Чарівна, і неповторна. Настя хай вам щастить)
  • Прекрасная фея

Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным &quot;пушистым&quot; платьем

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских показала сладкое утро с любимым мужем Потапом, которое они начали с ранней пробежки.

Мотиватор: Настя Каменских раскрыла секрет популярности своих видео в ТикТок Какая живая и настоящая: Настя Каменских показала сладкое утро с Потапом
Новости Украины Настя Каменскихнаряд
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