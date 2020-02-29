Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною "пухнастою" сукнею

Співачка виступила на "Великому Весняному концерті" в Києві
Настя Каменських регулярно радує свою численну армію підписників в Instagram новими фото і відео зі свого життя. При цьому співачка показує як і стильні та гламурні образи з фотосесій і виходів у світ, так і прості "домашні" кадри - приміром, з ранкової пробіжки з чоловіком Потапом або прогулянки по місту. Останнім часом артистка також стала підкорювати молодіжну соціальну мережу TikTok і навіть поділилася секретами створення трендових постів в ній.
Втім, про свій основний акаунт вона також не забуває і потішила фанів яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі. Настя виступила на "Великому Весняному концерті" в столиці України і показала своє пікантне вбрання.
Для виходу на сцену Каменських вибрала напівпрозору "пухнасту" сукню білого кольору з відвертим декольте. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а широкий пояс зробив акцент на її тонкій талії.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Красиво укладене волосся, намисто на шиї і яскравий макіяж доповнили яскравий лук знаменитості.
"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на «Великому Весняному концерті в палаці «Україна». як ви проводите останні зимові вечори?" - прокоментувала кадри артистка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фолловери залишилися в захваті від нового образу Насті і засипають її компліментами в коментарях.
Не стримався і її чоловік Потап: "Яка ти красива, Hermosa".
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала солодкий ранок з коханим чоловіком Потапом, який вони почали з ранньої пробіжки.