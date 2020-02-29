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Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною "пухнастою" сукнею

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.02.2020 - 14:11
Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною "пухнастою" сукнею
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка виступила на "Великому Весняному концерті" в Києві

Настя Каменських регулярно радує свою численну армію підписників в Instagram новими фото і відео зі свого життя. При цьому співачка показує як і стильні та гламурні образи з фотосесій і виходів у світ, так і прості "домашні" кадри - приміром, з ранкової пробіжки з чоловіком Потапом або прогулянки по місту. Останнім часом артистка також стала підкорювати молодіжну соціальну мережу TikTok і навіть поділилася секретами створення трендових постів в ній.

Втім, про свій основний акаунт вона також не забуває і потішила фанів яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі. Настя виступила на "Великому Весняному концерті" в столиці України і показала своє пікантне вбрання.

Для виходу на сцену Каменських вибрала напівпрозору "пухнасту" сукню білого кольору з відвертим декольте. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а широкий пояс зробив акцент на її тонкій талії.

Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною &quot;пухнастою&quot; сукнею

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Красиво укладене волосся, намисто на шиї і яскравий макіяж доповнили яскравий лук знаменитості.

"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на «Великому Весняному концерті в палаці «Україна». як ви проводите останні зимові вечори?" - прокоментувала кадри артистка.

Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною &quot;пухнастою&quot; сукнею

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери залишилися в захваті від нового образу Насті і засипають її компліментами в коментарях.

Не стримався і її чоловік Потап: "Яка ти красива, Hermosa".

  • Вау яке гарне плаття
  • Вкусняшка карамелька
  • Красуня
  • Люблю тебе зайка
  • Дуже красиваа
  • Ви прекрасна
  • Ви шикарна леді
  • Яка ви чудова і весняна
  • Не впізнала тебе
  • Умничка! Така молодець! Захоплююся і по-доброму заздрю! Так тримати!
  • Чудо в пір'ї. Диво в Хорошому сенсі
  • Яка гарненька, очей не відірвати
  • Красуня, як завжди
  • Яка гарненька:) Чарівна і неповторна. Настя хай вам щастить)
  • Прекрасна фея

Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною &quot;пухнастою&quot; сукнею

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала солодкий ранок з коханим чоловіком Потапом, який вони почали з ранньої пробіжки.

Мотиватор: Настя Каменських розкрила секрет популярності своїх відео в ТікТок Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом
Новини України Настя Каменськихнаряд
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