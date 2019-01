"Горячая штучка": Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Многие фаны отметили цвет купального костюма певицы

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова после каникул, проведенных в Лос-Анджелесе вместе с младшей дочерью Моникой, решила все же устроить себе отпуск на море и отправилась в ОАЭ. На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала жаркое фото в купальнике, хвастаясь своими соблазнительными формами.

На снимке Анна лежит на лежаке в чувственной позе. При этом она позирует в цельном купальнике в цветах американского флага и солнцезащитных очках.

"I'm not perfect. But I'll always be real“, - подписала фото Седокова, что переводится как "Я не идеальна. Но я всегда буду настоящей".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники восхитились аппетитной фигурой звезды и оставили ей множество комплиментов в комментариях, обратив также внимание на цвет купальника.

"Горячая штучка", "Самая красивая, эффектная и талантливая! Хорошего отдыха!", "Какая же вы сексуальная!!! Я у Ваших ног, Королева Анна...", "Шикарненько", "Как можно быть такой идеальной?! Я не удержалась от комментария", "Wowww вот это я понимаю КУПАЛЬНИК", "Сколько сексуальности в одном фото", "Почему купальник не в цветах Украины?", "Безумно красивая", "Конфетка", - пишут фаны артистки.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что недавно Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами, изменив их в фоторедакторе, чтобы узнать у подписчиков пойдет ли ей такой оттенок волос.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Интересные факты об Ане Седоковой (видео: РБК-Украина)