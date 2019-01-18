ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Горячая штучка": Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2019 - 14:28
"Горячая штучка": Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Многие фаны отметили цвет купального костюма певицы

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова после каникул, проведенных в Лос-Анджелесе вместе с младшей дочерью Моникой, решила все же устроить себе отпуск на море и отправилась в ОАЭ. На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала жаркое фото в купальнике, хвастаясь своими соблазнительными формами.

На снимке Анна лежит на лежаке в чувственной позе. При этом она позирует в цельном купальнике в цветах американского флага и солнцезащитных очках.

"I'm not perfect. But I'll always be real“, - подписала фото Седокова, что переводится как "Я не идеальна. Но я всегда буду настоящей".

&quot;Горячая штучка&quot;: Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники восхитились аппетитной фигурой звезды и оставили ей множество комплиментов в комментариях, обратив также внимание на цвет купальника.

"Горячая штучка", "Самая красивая, эффектная и талантливая! Хорошего отдыха!", "Какая же вы сексуальная!!! Я у Ваших ног, Королева Анна...", "Шикарненько", "Как можно быть такой идеальной?! Я не удержалась от комментария", "Wowww вот это я понимаю КУПАЛЬНИК", "Сколько сексуальности в одном фото", "Почему купальник не в цветах Украины?", "Безумно красивая", "Конфетка", - пишут фаны артистки.

&quot;Горячая штучка&quot;: Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике

&quot;Горячая штучка&quot;: Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что недавно Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами, изменив их в фоторедакторе, чтобы узнать у подписчиков пойдет ли ей такой оттенок волос.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской  столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Интересные факты об Ане Седоковой (видео: РБК-Украина)

"Королева джунглей": жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках "Просто богиня": Маша Ефросинина восхитила фанов фигурой в купальнике
Новости Украины Анна СедоковаОбъединенные Арабские Эмиратыпевецфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь