Приехала к дочери: Седокова поделилась откровенным фото из Калифорнии

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица может видеться с младшей дочерью только в США

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно похвасталась покупкой собственной квартиры в Москве, поделилась с поклонниками новым фото, сделанным в Лос-Анджелесе (Калифорния). Артистка отправилась в США, чтобы провести время со своей младшей дочерью Моникой, с которой ей разрешено видеться только там. Напомним, бывший муж Анны Максим Чернявский планировал лишить ее родительских прав, однако им удалось договориться.

На своей странице в Instagram Седокова опубликовала довольно откровенное фото. На нем она сидит на ступеньках в коротких шортиках и мини-топике.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фотографии с Моникой она выкладывать не имеет права по условиям соглашения с экс-супругом.

Певица поделилась трогательным рассказом о том, как семилетняя дочка о ней заботится.

"В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А еще, обо мне так невероятно Моника заботится. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не легкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так и прям ругается! Пришлось лечь", - написала мама троих детей.

Исполнительница призналась, что это заставило ее задуматься о том, что иногда стоит позволить себе побыть слабой.

"Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за нее нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша". Всем мамам рекомендую, когда кажется, что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А еще, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный просто! Что еще из последнего?" - отметила певица.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Подписчики Седоковой возмутились в комментариях, что маму разлучили с дочкой. Многие отметили, что Анна очень красивая, и порадовались, что она может провести время с ребенком.

"Очень соскучилась по Монике в инсте((( она у тебя такая интересная девочка. Рада, что вы с ней сейчас вместе";

"Наверное подрастет, и поймет все! Конечно та бабушка с бывшим муженьком "нелюди" просто! Слов нет, взять и забрать ребенка, лучше Мамы все равно никого нет";

"Это очень бесчеловечно, ребенку нужна материнская любовь, мамины руки. Какай бы Папа хороший не был, он не заменит ребенку мать!!!";

"Как крутоооо такое прочитать. С Моникой!! Самого огромного счастья!! Крепко обнимаю. Да, Аня, пожалуйста берегите себя и отдыхайте!";

"Моника будет такой же красивой и сильной духом,как ее мама. Сил Вам и терпения,чтобы выдержать те дни, где Вы вдали друг от друга", - пишут поклонники артистки.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Мы также сообщали, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск и рассказала, почему не печалится по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.

Видео: РБК-Украина