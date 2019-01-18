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"Гаряча штучка": Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 14:28
"Гаряча штучка": Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Багато фанів відзначили колір купального костюму співачки

Відома українська співачка, екс-учасниця тріо "ВІА Гра" Анна Сєдокова після канікул, проведених у Лос-Анджелесі разом з молодшою дочкою Монікою, вирішила все ж таки влаштувати собі відпустку на морі і відправилася в ОАЕ. На своїй сторінці в Instagram зірка продемонструвала спекотне фото в купальнику, вихваляючись своїми спокусливими формами.

На знімку Анна лежить на лежаку в чуттєвій позі. При цьому вона позує в цілісному купальнику в кольорах американського прапора і сонцезахисних окулярах.

"I'm not perfect. But I'll always be real“, - підписала фото Сєдокова, що перекладається як "Я не ідеальна. Але я завжди буду справжньою".

&quot;Гаряча штучка&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники захопилися апетитною фігурою зірки і залишили їй безліч компліментів в коментарях, звернувши також увагу на колір купальника.

"Гаряча штучка", "Сама красива, ефектна і талановита! Гарного відпочинку!", "Яка ж ви сексуальна!!! Я у Ваших ніг, Королева Анна...", "Шикарненько", "Як можна бути такою ідеальною?! Я не втрималася від коментаря", "Wowww ось це я розумію КУПАЛЬНИК", "Скільки сексуальності в одному фото", "Чому купальник не в кольорах України?", "Шалено красиві", "Цукерочка", - пишуть фани артистки.

&quot;Гаряча штучка&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику&quot;Гаряча штучка&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику

&quot;Гаряча штучка&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику&quot;Гаряча штучка&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу формами в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова зважилася на кардинальну зміну іміджу. Вона постала перед шанувальниками з яскраво-рудим волоссям, змінивши їх в фоторедакторі, щоб дізнатися у підписників, чи піде їй такий відтінок волосся.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Цікаві факти про Аню Седокову (відео: РБК-Україна)

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