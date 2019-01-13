Вспомнила молодость? Седокова решилась на кардинальную смену имиджа

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Фанаты рады новым изменениям

Известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас находится в Калифорнии, США, шокировала фанатов новой фотографией. На снимке девушка изображена с ярко-рыжими волосами. Фотография опубликована в профиле артистки в социальной сети Instagram.

Артистка изменила цвет при использовании графического редактора, чтобы узнать, насколько ее фанатам нравится яркий цвет. Исходя из ответной реакции, вероятно, Седокова примет решение о том, стоит ли настолько радикально менять имидж. Кстати, в начале своей карьеры Анна Седокова уже перекрашивалась в рыжий и была известна как "рыжая из ВИА Гры".

"Да или нет?" — написала Седокова в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Большинство из фанатов Седоковой позитивно ответили на изменения во внешности артистки, однако многим показалось, что яркий оттенок не идет артистке. Некоторые, оглядываясь на средневековые стереотипы, по цвету волос в шутливой форме назвали артистку ведьмой, однако в целом ярко-рыжий оттенок был оценен положительно.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

А вам понравился новый цвет волос Анны Седоковой? Проголосуйте!

Напомним, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск, и рассказала почему не печалиться по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Видео: РБК-Украина