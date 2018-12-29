"Заработала сама": Седокова похвасталась собственным жильем в Москве

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась с поклонниками радостной новостью в преддверии Нового года

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова сообщила в Instagram о покупке квартиры в Москве, где последнее время проживает артистка. Звезда призналась, что взяла жилье в ипотеку, однако полную стоимость квартиры не уточнила.

Седокова написала, что внесла 30% от стоимости, прошла миллион испытаний, преодолела тысячу и одну преграду, но смогла найти деньги. Она отмечает, что сама заработала на собственное жилье в российской столице.

"Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьезной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама, и правда к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь!" - написала Седокова.

Она подчеркнула, что за две недели смогла найти сумму для оплаты 30-процентного взноса вместо 9 процентов.

"Когда-нибудь, я напишу об этом в своей книге, но это будет чуть позднее. Впереди большой ремонт, много забот и если вы знаете, кто мне с этим может помочь (большие декор компании, дизайнеры, архитекторы) пишите мне, но это все уже в Новом Году! А сегодня Мама может мной гордиться! Я сделала это! Спасибо тем, кто был со мной и проходил этот квест. Живем дальше! Привет 2019", - поделилась артистка.

Фото: Анна Седокова в новострое, где купила квартиру с шикарным видом из окна (instagram.com/annasedokova)

Квартира в стадии ремонта, певице предстоит долгий процесс облагораживания жилья.

Напомним, Анна Седокова в Москве проживает со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором. Средняя дочь Анны - Моника - проживает в США с отцом. Седоковой запрещено вывозить дочь из США в Россию.

Ранее Анна рассказала, что думает о браке и отношениях. Невзирая на неудачный опыт в личной жизни, певица продолжает верить в семейные ценности.

Также Седокова рассказала о сложностях в судебном деле относительно наследства ее бывшего мужа, футболиста "Динамо" Валентина Белькевича. В этом деле артистка выступает на стороне своей дочери Алины, а судебная тяжба длится уже три года.

Видео: что вы не знали об Анне Седоковой