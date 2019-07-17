ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.07.2019 - 22:30
Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном наряде
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя модель предстала в новом провокационном образе

Эмили Ратаковски любит, когда горячо. Это касается как погоды за окном, так и ее постов. Несколько часов назад знаменитая актриса и модель показала новую серию провокационных снимков. 28-летняя красавица устроила фотосессию у себя дома. Позирует девушка в укороченном свитшоте ярко-красного оттенка, который едва прикрывает ее роскошную грудь, и бикини в крупный горошек. Такой наряд выгодно подчеркнул загорелое после отпуска тело пылкой красотки. Дополняют образ крупная подвеска на груди, растрепанные волосы и легкий чувственный макияж.

Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеНовые провокации от Эмили (фото: instagram.com/emrata) 

В этот раз Эмили не просто опубликовала фото, а разыграла целое представление. В кадре она позирует с домашним питомцем – псом по кличке Коломбо. На первом снимке она стоит лицом к нему, а на втором – спиной. Девушка распахнула окно, упершись руками в оконный проем, а пес в это время наблюдает за ней. Чтобы сделать акцент на своих упругих ягодицах, Ратаковски написала: "На что смотришь, Коломбо?". И подытожила серию надписью "жара".

Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеОдна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеДевушка умеет создавать "зажигательный" контент (фото: instagram.com/emrata)

Разумеется, такой пост не могли оставить без внимания многочисленные поклонники девушки. Они засыпали ее лайками и комментариями. В основном фолловеры завидуют Коломбо, которому посчастливилось наблюдать всю картину вживую.

Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеЭмили с Себастьян и Кобомбо (фото: .instagram.com/emrata) 

К слову, в последнее время Эмили часто постит не только полуобнаженные фото, но и весьма стильные выходы. А также она любит делать по-девичьи милые посты со своим любимым мужем. Недавно Ратаковски опубликовала трогательное фото, на котором позирует она, Себастьян Бир-МакКлард и уже упомянутый выше Коломбо. "Моя маленькая семья. P.S. Принимаю ставки на окончательный вес Коломбо, пишите комментарий ниже", – с юмором подписала она кадр.

Одна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеОдна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеОдна дома: Эмили Ратаковски взорвала сеть пикантными снимками в откровенном нарядеАрхивные кадры Эмили (фото: instagram.com/emrata) 

Не обходится ее микроблог и без классики для Instagram – архивных детских фото. Как-то Эмили опубликовала целую серию из Майорки, дополнив их воспоминаниями детства. "МАЙОРКА! Каждое лето моего детства до 14-ти лет я проводила в маленьком городке Сан-Хуан в центре Майорки. Прошло 10 лет, и я вернулась. Возвращение заставило меня заново открыть остров, это невероятный опыт...!".

Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля Ответ Куперу и Гаге: Ирина Шейк поделилась горячим селфи в нижнем белье
Новости Украины модельмодакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь