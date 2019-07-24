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Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 22:29
Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранні
Емілі Ратаковски (фото: nstagram.com/emrata)

28-річна красуня підготувала порцію гарячих фото

Емілі Ратаковски – сама собі модельєр і модель. Вона давно вже заснувала бренд білизни і купальників Inamorata, головна перевага якого – максимально відверті речі, здатні по повній продемонструвати красу і сексуальність жіночого тіла. Звичайно ж, ніхто не зміг би так піднести їх, як 28-річна зірка. Дівчина володіє спокусливими формами і розкутим характером, а тому зробити будь-яку зйомку "гарячою" їй не важко.

Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніЕмілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніЕмілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніЕмілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніЕмілі представила нову колекцію одягу (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому вона показала нову серію подібних фото. Дівчина в цей раз представила колекцію нічних сорочок. Ратаковскі одягла їх зверху на купальники, які славляться своїм мінімалізмом. Сорочки, зав'язані вузлом на талії і підкреслюють жіночу крихкість, виглядають просто розкішно. Всі моделі виконані в різних відтінках, але кожна – в дрібний горох або з "диким" принтом, що робить їх просто чарівними.

Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранні

Дівчина – майстер спокусливих кадрів (фото: instagram.com/emrata)

"Я завжди крала сорочки Себо, тому вирішила, що у нас повинні бути свої. Струнка, симпатична форма, підберіть до свого улюбленого купальнику з принтом @inamoratawoman або носіть його самостійно", – кокетує з фоловерами Емілі.

Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранні

Емілі і Коломбо – справжня команда (фото: instagram.com/emrata)

До речі, зі своїм чоловіком вони останнім часом просто нерозлучні. Тому підтвердження і численні спільні фото з Себастьяном в мікроблозі Емілі. Особливо вона любить жартувати на тему домашнього улюбленця, пса Коломбо. Так, вона постійно говорить, що вони з чоловіком – не просто його господарі, а справжні батьки. У своїх сторіз дівчина також опублікувала кілька зворушливих снимов з собакою на руках. А в підписі додала, що зйомка відбулася за участю Коломбо.

Емілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніЕмілі Ратаковскі показала пікантні знімки у відвертому вбранніРатаковски обожнює свого пса (фото: instagram.com/emrata)

Така любов між цією трійцею неймовірно надихає шанувальників Ратаковскі. Вони не шкодують слів захоплення і захоплення для Емілі, називаючи їх "милими", "зворушливими" і просто "чудовими".

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