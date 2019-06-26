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Эмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном мини

Lite » Мода 26.06.2019 - 21:29
Эмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном мини
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя красотка показала новый яркий образ

Эмили Ратаковски, которая недавно попробовала себя в дизайне одежды, а до этого создала весьма успешный бренд купальников и нижнего белья, дружит со многими именитыми модельерами. Недавно она в числе прочих знаменитостей отправилась в Прованс на показ Jacquemus, который всколыхнул всю сеть. Шоу получилось настолько красочным и захватывающим, что многие звезды до сих пор делятся впечатлениями и восторгами. Сама Эмили написала коротко: «В Провансе для моего друга Симона Порта Жакмю». В ответ дизайнер оставил под фото сердечко.

Эмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном миниЭмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном миниЭмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном мини

Эмили в Провансе (фото: instagram.com/emrata)

Для выхода в свет модель и актриса выбрала яркий сексуальный наряд – короткое платье красно-оранжевого оттенка. Платье весьма необычного кроя пошито таким образом, что легко подчеркнул все достоинства знаменитой красавицы, включая тонкую талию, внушительный бюст и стройные ноги. Девушка опубликовала сразу несколько фото, где ее отлично видно с разных ракурсов. А в сториз показала еще несколько кадров на лавандовых полях Прованса. В руках Эмили держала крошечную белую сумочку, на ноги обула белые босоножки с модным квадратным носком. Последний штрих – макияж в нежных оттенках, а также слегка растрепанные вытянутые волосы. Такой наряд прекрасно подчеркнул загорелую кожу модели и ее природную сексуальность. Что не смогли не отметить и ее многочисленные фолловеры. Они не устают восхищаться до сих пор.

Эмили Ратаковски похвасталась пышной грудью и стройными ногами в красном миниЭмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

К слову, в последнее время Эмили стареется максимум внимания уделять не только соблазнительным постам, но и семье. На ее странице в Instagram стали регулярно появляться трогательные кадры с мужем – Себастьяном Беар-МакКлардом, за которого Эмили вышла замуж в феврале 2018-го. А также с их домашним любимцем – псом по кличке Коломбо. Разумеется, поклонникам больше по душе горячие кадры девушки. Но и ее милые посты они любят.

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