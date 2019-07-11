ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.07.2019 - 22:31
Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топе
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя красотка показала новое горячее селфи

Эмили Ратаковски, которая недавно продемонстрировала себя полностью обнаженной, не сдает обороты. Несколько часов модель назад актриса показала новый соблазнительный кадр. Несмотря на наличие одежды, он вышел максимально горячим. Эмили лежит на полу в белом топе, который практически полностью оголил пышную грудь 28-летней красотки. Недвусмысленная поза, кожа с влажным сиянием, чувственно приоткрытый рот и выразительный взгляд…

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеНовое горячее фого Эмили (фото: instagram.com/emrata) 

Можно подумать, с помощью этого фото Ратаковски хочет найти себе, как минимум, спутника жизни. Но таким образом она всего лишь прорекламировала парфюмерную новинку – аромат от Paco Rabanne является одним из излюбленных у знойной красотки. А муж, как известно, у нее уже есть. За актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда Эмили Ратаковски вышла еще в феврале 2018-го года. И он совершенно не против откровенных кадров своей супруги.

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)  

А она в свою очередь балует его совместными романтическими кадрами, которыми разбавляет многочисленные жаркие фото в купальнике и без. На общих с мужем фото она всегда максимально романтична. Девушка обожает писать трогательные признания супругу, а также выражать нежные чувства к домашнему любимцу – псу по кличке Коломбо.

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топе

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топе

Новый выход Ратаковски (фото: instagram.com/emrata, instagram.com/sambarry) 

К слову, выходы в стильных нарядах – также не такая уж редкость на ее странице. Девушка дружит со многими дизайнерами и сама пробует себя в создании одежды. Так что чувство вкуса и стиля ей присуще не менее, чем ярко выраженная сексуальность.

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили любит выступать на различных ивентах (фото: instagram.com/emrata) 

Недавно девушка выступила спикером на мероприятии, устроенном журналом Glamour, а также организацией WrapWomen. Эмили опубликовала несколько фото с ивента и написала на своей странице: "По пути на саммит Power Woman, чтобы поговорить с милой Самантой Барри (главный редактор журнала Glamour, – прим. ред.) о создании собственного бренда, о важности познания себя, сексуальной позитивности и феминизме! Спасибо, что приняли меня сегодня".  

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топеЭмили умеет быть не только сексуальной, но и стильной (фото: instagram.com/emrata) 

Одета она была невероятно стильно, хотя и весьма сексуально. Эмили выбрала для такого дня шорты длиной чуть ниже колен, топ, открывающий грудь – видимо, в нем она и лежит на последнем фото, а сверху накинула бежевый жакет свободного кроя словно "с мужского плеча". Кстати, именно он добавил нотку феминизма ее облику, несмотря на то что сделал весьма хрупкой и женственной. Дополнил образ черные босоножки на невысоком каблуке, сумочка, серьги-кольца и стильные узкие коричневые очки. Волосы она собрала на затылке, выпустив у лица пару прядей. Многочисленные поклонники и модные порталы сказали ей "браво".

Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикини Кайли Дженнер подчеркнула формы пикантным нарядом с "диким" принтом
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь