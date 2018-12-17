"Гордость": победительница шоу Холостяк выиграла престижный конкурс красоты (фото)

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Марина Кищук получила корону на международном конкурсе Super Model Universe 2018

Победительница шоу Холостяк 5 Марина Кищук выиграла престижный международный конкурс красоты среди моделей Super Model Universe 2018, который состоялся 14 декабря на Филиппинах.

Своими переживаниями и эмоциями 27-летняя украинка поделилась в Instagram. Модель отметила, что ее переполняет гордость, ведь это был ее первый конкурс подобного уровня.

"Украина, мы победили! Друзья мои! Это такая гордость, сумасшедший адреналин, невероятные ощущения! Я отдалась этому конкурсу полностью, все видели подготовку! Он мне был очень нужен, чтобы осознать свои возможности и как бы я не старалась делать вид, что не переживаю, в голове такое творилось!" - призналась счастливая победительница.

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Марина отметила, что волнение на сцене достигло пика после того, как были названы имена двух вице-мисс. Кроме того, она переживала из-за отсутствия модельного опыта, ведь ее конкурентки могли их похвастаться достиженями на мировых подиумах.

"Находясь тут я очень старалась, но видели бы вы, как Евгения Мягких (представительница России – прим. ред.) шагает по подиуму с 10-летним опытом в Милане, еще и своими бесконечными ногами. Я поняла, что конкуренция тут еще та. И когда на сцене осталась только я, Россия и Филиппины ситуация была очень напряженная", - вспоминает украинка.

"Вышла Россия и получила "вице", мы остались вдвоем с филиппинкой. Когда ведущие читали название титула, я ничего не поняла и не услышала, только увидела, что е все поздравляют, зал просто сошел с ума, а я стою: одна, без титула, без короны, без ленты, без надежды не расплакаться, в роскошном 10-ти килограммовом платье ручной работы и венке в недоумении, что я сделала не так? Понимаю, что на таких конкурсах нет однозначных критериев, но все же стало так обидно, что хотелось разрыдаться и убежать, но в этом платье разрыдаться не красиво, убежать невозможно. Вот и стою", - делилась своими переживаниями она.

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Кищук долго не могла поверить своему счастью, когда ведущие произнесли название ее страны, свою победу в полной мере она осознала уже в самолете, возвращаясь в родную Украину.

"Члены жюри достают самую большую корону и называют “Uuuuukraine”. Это шок, я верила в себя, верила в свои силы, достойно представляла страну, но осознание того, что у меня все получилось, что меня оценили, что ничего не куплено и нет договоренностей, что я действительно модель, которую оценили на мировом уровне... Доходило долго. В самолете Себу-Манила, нервно доедая все на своем пути, я уже плакала от счастья", - отметила Марина.

Super Model Universe 2018 (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Напоминаем, что украинская модель Леонила Гузь рассказала о закулисье Мисс мира 2018. Отметим, что конкурсе одержала победу мексиканка Ванесса де Леон.

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