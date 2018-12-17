Украинка рассказала о закулисье конкурса красоты ''Мисс мира 2018''

Фото: Леонила Гузь (instagram.com/leonila.guz)

По словам девушки, там все было решено заранее

Представительница Украины на престижном международном конкурсе красоты "Мисс мира 2018" Леонила Гузь, которая, к сожалению, не заняла там призовое место, откровенно рассказала о закулисье мероприятия. По словам девушки, еще за несколько дней было понятно, кто станет победителем, передает "КП в Украине".

Леонила отметила, что все было довольно очевидно и будущую победительную явно продвигали.

"Мексиканка была очень активной, а еще участницы из Индонезии и Таиланда. Даже во время танцев девушек из этих стран ставили вперед. Это было так заметно. За два дня до финала я уже поняла, кто станет победительницей "Мисс мира". У многих участниц были шикарные национальные костюмы. А у мексиканки — самый обычный. В итоге ее все равно взяли в следующий тур", — говорит Гузь.

Фото: Леонила Гузь (instagram.com/leonila.guz)

Украинская красавица также рассказала об отношениях между участницами. Как призналась Леонила, сначала девушки дружат, однако в финале напряжение нарастает.

"В начале все дружат как сестры, а перед финалом просто ненавидят друг друга. Потом все только и смотрят, у кого лучше платье. Думала, может мне в спортивном костюме выйти, чтобы на меня так не смотрели? Они не верили, что у меня все натуральное. Они тебя трогают, щупают… Но все равно не верят тебе", — отметила Леонила Гузь.

Фото: Леонила Гузь (instagram.com/leonila.guz)

Напомним, ранее в Китае прошел ежегодный конкурс красоты, на котором определили самую красивую девушку мира. Титул "Мисс Мира 2018" получила мексиканка Ванесса де Леон. Отметим, что в этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира.

Отметим,что украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой на "Мисс мира 2018".

Мы также писали о том, что 17 декабря в Бангкоке завершился 67-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Конкурс красоты, где за титул самой красивой впервые боролась девушка-трансгендер, выиграла 24-летняя представительница Филиппин, Катриона Грэй.

Видео: РБК-Украина