Скандальная победительница "Мисс Украина" выходит замуж (фото)

О счастливом событии победительница конкурса "Мисс Украина" рассказала в своем блоге
Скандально известная первая красавица Украины Вероника Дидусенко приняла предложение выйти замуж. Об этом "Мисс Украина", лишенная своего титула из-за наличия ребенка, рассказала в своем Facebook.
"Она сказала "да", — написала девушка на своей странице, прикрепив фотографию с кольцом на указательном пальце.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art
В комментариях пользователи стали активно поздравлять пару с созданием семьи.
Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art
Позже девушка поблагодарила всех за поздравления, которые поклонники оставили под ее публикацией.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art
Фото: (facebook.com/veronika.di.art)
Напомним, что ранее Вероника Дидусенко откровенно рассказала о "скрытых правилах" конкурса красоты.
Ранее мы писали, что Веронике Дидусенко предложили сняться в украинском фильме.
Кстати, о том, что Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и что теперь грозит 23-летней голубоглазой киевлянке - читайте подробнее в большом материале LITE.
Видео: РБК-Украина