ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Скандальная победительница "Мисс Украина" выходит замуж (фото)

Lite » Красота и Здоровье 15.12.2018 - 19:14
Скандальная победительница "Мисс Украина" выходит замуж (фото)
Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

О счастливом событии победительница конкурса "Мисс Украина" рассказала в своем блоге

Скандально известная первая красавица Украины Вероника Дидусенко приняла предложение выйти замуж. Об этом "Мисс Украина", лишенная своего титула из-за наличия ребенка, рассказала в своем Facebook.

"Она сказала "да", — написала девушка на своей странице, прикрепив фотографию с кольцом на указательном пальце.

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

В комментариях пользователи стали активно поздравлять пару с созданием семьи.

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

Позже девушка поблагодарила всех за поздравления, которые поклонники оставили под ее публикацией.

Скандальная победительница &quot;Мисс Украина&quot; выходит замуж (фото)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

 

Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

Напомним, что ранее Вероника Дидусенко откровенно рассказала о "скрытых правилах" конкурса красоты.

Ранее мы писали, что Веронике Дидусенко предложили сняться в украинском фильме.

Кстати, о том, что Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и что теперь грозит 23-летней голубоглазой киевлянке - читайте подробнее в большом материале LITE.

 

 

Видео: РБК-Украина

Украинка восхитила своим дефиле на отборочном туре финала "Мисс Вселенная 2018" Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой
Новости Украины конкурс красотыМисс УкраинаВероника Дидусенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь