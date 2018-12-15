Скандальная победительница "Мисс Украина" выходит замуж (фото)

Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

О счастливом событии победительница конкурса "Мисс Украина" рассказала в своем блоге

Скандально известная первая красавица Украины Вероника Дидусенко приняла предложение выйти замуж. Об этом "Мисс Украина", лишенная своего титула из-за наличия ребенка, рассказала в своем Facebook.

"Она сказала "да", — написала девушка на своей странице, прикрепив фотографию с кольцом на указательном пальце.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

В комментариях пользователи стали активно поздравлять пару с созданием семьи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

Позже девушка поблагодарила всех за поздравления, которые поклонники оставили под ее публикацией.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veronika.di.art

Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

Напомним, что ранее Вероника Дидусенко откровенно рассказала о "скрытых правилах" конкурса красоты.

Ранее мы писали, что Веронике Дидусенко предложили сняться в украинском фильме.

Кстати, о том, что Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и что теперь грозит 23-летней голубоглазой киевлянке - читайте подробнее в большом материале LITE.

Видео: РБК-Украина