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"Мисс Мира 2018": названа самая красивая женщина на планете

Lite » Красота и Здоровье 08.12.2018 - 17:17
"Мисс Мира 2018": названа самая красивая женщина на планете
Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Титул самой красивой женщины мира достался мексиканке

Ежегодный конкурс красоты среди девушек со всего мира закончился. Первая красотка на планете, участница из Мексики Ванесса де Леон, получила титул "Мисс Мира 2018". Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Финал международного конкурса прошел в китайском городе Санья в субботу, 8 декабря. В результате конкурса были выбраны самые красивые женщины из разных концов света. Первой красоткой мира стала мексиканская модель Ванесса де Леон. В этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира.

"Теперь все эти девушки отправятся в тур Мисс Мира 2019 "Красота с целью" вместе с нашей новой Мисс Мира, Ванессой Понсе де Леон", — пишут на официальном сайте проекта.

 

Фото: (missworld.com)

Кстати, на конкурсе были выбраны Мисс Мира Континенталь 2018:

  • Мисс Мира Европа — Беларусь
  • Мисс Мира Карибы — Ямайка
  • Мисс Мира Америка — Мексика
  • Мисс Мира Африка — Уганда
  • Мисс Мира Азии и Океании — Таиланд

Напомним, что Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме.

Ранее мы писали, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".

Видео: РБК-Украина

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