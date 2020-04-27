Голос страны-10: Роман Сасанчин стал победителем супертехнологичного финала (детали)

Вчера на телеканале «1 + 1» состоялся инновационный финал юбилейного сезона шоу «Голос країни», в котором были использованы современные технологии и дополненная реальность. Впервые в истории украинского телевидения прямой эфир проходил в новом диджитал-формате, ведь все участники процесса были изолированы учитывая важность соблюдения карантинных условий: финалисты исполняли песни на высокотехнологичной сцене-кубе с большими экранами, ведущие появлялись на сцене с помощью голограммы на прозрачном экране, звездные тренеры комментировали выступления своих подопечных онлайн, а иностранные участники пели из дома.

Над созданием грандиозного суперфинала работала команда профессионалов с «1 + 1 Продакшн», которую возглавляет Владимир Завадюк - руководитель управления «Большие развлекательные шоу» и главный продюсер вокального шоу: «Бесконечно горжусь командой Big entertainment shows. Теперь я смело могу сказать, что вчера вы не просто сделали самый технологический эфир «Голосу країни», но и задали тренд на ближайшие несколько лет всего украинского ТВ. Более того, такой формат суперфинала был впервые воплощен в истории мировой франшизы The Voice. В течение трех недель вся подготовка проходила в изоляции, мы проводили совещания в Zoom, ни разу до начала трактов наша команда не собиралась на встречи. В результате: эфир с поразительной декорацией, технология motion tracking, голограмма ведущих на проекционном экране в студии, дополненная реальность, максимально усовершенствованная технология alfa-канала, выступление участника в Инста-маске, виртуальные фоны для домашних включений тренеров. Кроме того, все интервью, бьютишоты и даже opening были сняты участниками дома на телефоны под четким руководством наших режиссеров и сценаристов», - отметил продюсер шоу.

Инновационный финал вокального проекта прошел с высокими показателями телесмотрения: по аудитории 18-54 (50+) рейтинг программы составил 4.0%, а доля - 15.8%.

Охват заключительного эпизода среди телезрителей на территории Украины (4+) составило 4.4 млн. Также следует отметить, что проект «Голос країни-10» в течение сезона удерживал высокий интерес аудитории. По аудитории 18-54 (50+) рейтинг программы составил 5.0%, а доля - 16.3%. Охват среди телезрителей на территории Украины (4+) составило 15.4 млн человек.

Финал «Голосу країни-10» подорвал и социальные сети, пользователи отмечали, что будущее уже наступило, а этот выпуск войдет в историю мирового телевидения, ведь в нем впервые отдаленно удалось воплотить такое количество современных технологий и идей. «Когда ждал такую ​​картинку от мирового онлайн-марафона, а создали ее наши профи», - написал в Facebook известный ивент-организатор Сергей Неклева. А журналистка интернет-издание MBR Светлана Панкова на своей странице в Facebook отметила: «То, что сделали на« 1 + 1 »с финалом" Голоса страны ", навсегда войдет в историю украинского телевидения. Организовать такой невероятный онлайн-финал в условиях карантина - огромный труд. Это так красиво, креативно и качественно сделано, что хочется встать и аплодировать. Шоу будущего».

По результатам зрительского голосования победу в главной битве эпохи получил участник из команды Тины Кароль - 18-летний Роман Сасанчин из поселка Садки Тернопольской области с песней «Мамина черешня» - в первом этапе шоу и «Luna tu» Alessandro Safina - во втором. Для Романа эта победа стала символической, ведь он в третий раз принимает участие в вокальном шоу. Впервые десятилетний мальчик пришел на «слепые прослушивания» вокального шоу «Голос. Діти » семь лет назад, и тогда к нему не вернулся ни один тренер. Тогда мальчик не сразу понял, что не попал в проект. Но несмотря на отчаяние и слезы, обещал вернуться, чтобы воплотить свою мечту - выступать на сцене «Голосу країни». Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос.Діти», где ему удалось одержать победу в команде Тины Кароль. В десятом сезоне «Голосу країни» уже взрослый Роман пришел на проект, чтобы начать все с начала - несколько лет назад у него началась мутация голоса, поэтому пришлось заново учиться петь.

На слепых прослушиваниях к нему развернулись все звездные тренеры, и выбрал он команду Данная Балана. На этапе «нокаутов» Тина Кароль воспользовалась правом на кражу и забрала парня в свою команду. На счету Романа это уже вторая победа в шоу, а Тина Кароль стала тренером-победителем в пятый раз.

Кроме желаемого кубка, Роман Сасанчин получил главный приз вокального шоу - квартиру в Киеве ЖК «Crystal Avenue» от НОВОБУДОВА.

Сегодня в студии «Сніданку з 1 + 1» во время онлайн-включения Роман поделился своими эмоциями после объявления имени победителя: «Так много вчера всего происходило, для меня это был просто шок. Я обрадовался очень, благодарен всем друзьям и родным, кто меня поддерживал, ведь осуществилась моя заветная мечта».

Финальный выпуск вокального шоу состоял из двух этапов: в первую участники исполняли песню сольно - по результатам зрительского голосования только один из четырех участников прошел во второй этап, где исполнил песню, с которой пришел на «слепые прослушивания». Так, вместе с Романом Сасанчиним в суперфинал попали: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов из команды MONATIK, восточная красавица Индира Едильбаева из команды Дана Балана и парень, который открыл певческий талант в караоке, Ерлан Байбазаров из команды ПТП и NK.

Кроме того, тренеры проекта Тина Кароль и Дан Балан порадовали поклонников новой песней «Помнишь», которую исполнили в дуэте.

Напомним, суперфинал юбилейного сезона «Голосу країни» стал благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей. Эта сумма станет первым взносом в благотворительном музыкальном марафоне «Ти не один», который состоится 3 мая в 21:00 на телеканале «1 + 1».

В течение финального эпизода шоу сторонники имели возможность поддерживать своих фаворитов путем SMS, звонков и голосования в приложении «1 + 1 video», в котором они могли послать «суперголос». Интересно, что более 32% всех голосов поступили именно через приложение. Это свидетельствует о прогрессивности пользователей. Также телезрители активно поддерживали участников в соцсетях.