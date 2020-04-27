Голос країни-10: Роман Сасанчин став переможцем супертехнологічного фіналу (деталі)

Вчора на телеканалі «1 + 1» відбувся інноваційний фінал ювілейного сезону шоу «Голос країни», у якому були використані сучасні технології та доповнена реальність. Вперше в історії українського телебачення прямий ефір відбувався у новому діджитал-форматі, адже всі учасники процесу були ізольовані з огляду на важливість дотримання карантинних умов: фіналісти виконували пісні на високотехнологічній сцені-кубі з великими екранами, ведучі з’являлися на сцені за допомогою голограми на прозорому екрані, зіркові тренери коментували виступи своїх підопічних онлайн, а іноземні учасники співали з дому.

Над створенням грандіозного суперфіналу працювала команда професіоналів з «1+1 Продакшн», яку очолює Володимир Завадюк – керівник управління «Великі розважальні шоу» та головний продюсер вокального шоу: «Безмежно пишаюся командою Big entertainment shows. Тепер я сміливо можу сказати, що вчора ви не просто зробили найбільший технологічний ефір «Голосу країни», а й задали тренд на найближчі кілька років всього українського ТБ. Більш того, такий формат суперфіналу був вперше втілений в історії світової франшизи The Voice. Протягом трьох тижнів вся підготовка проходила в ізоляції, ми проводили наради в Zoom, жодного разу до початку трактів наша команда не збиралася на зустрічі. В результаті: ефір з вражаючою декорацією, технологія motion tracking, голограма ведучих на проекційному екрані в студії, доповнена реальність, максимально вдосконалена технологія alfa-каналу, виступ учасниці у інста-масці, віртуальні фони для домашніх включень тренерів. Крім того, всі інтерв'ю, бьютішоти і навіть opening були зняті учасниками вдома на телефони під чітким керівництвом наших режисерів і сценаристів», - зазначив продюсер шоу.

Інноваційний фінал вокального проекту пройшов із високими показниками телеперегляду: за аудиторією 18-54 (50+) рейтинг програми склав 4.0%, а частка – 15.8%.

Охоплення заключного епізоду серед телеглядачів на території України (4+) склало 4,4 млн. Також слід зазначити, що проект «Голос країни-10» протягом сезону утримував високий інтерес аудиторії. За аудиторією 18-54 (50+) рейтинг програми склав 5.0%, а частка – 16.3 %. Охоплення серед телеглядачів на території України (4+) склало 15.4 млн. осіб.

Фінал «Голосу країни-10» підірвав і соціальні мережі, користувачі зазначали, що майбутнє уже настало, а цей випуск увійде в історію світового телебачення, адже у ньому вперше віддалено вдалось втілити таку кількість сучасних технологій та ідей. «Коли чекав таку картинку від світового онлайн-марафона, а створили її наші профі», - написав у Facebook відомий івент-організатор Сергій Неклева. А журналістка інтернет-видання MBR Світлана Панкова на своїй сторінці у Facebook зазначила: «Те, що зробили на «1+1» з фіналом "Голосу країни", назавжди увійде в історію українського телебачення. Організувати такий неймовірний онлайн-фінал в умовах карантину - величезна праця. Це так красиво, креативно і якісно зроблено, що хочеться встати і аплодувати. Шоу майбутнього».

За результатами глядацького голосування перемогу у головній битві епохи здобув учасник із команди Тіни Кароль – 18-річний Роман Сасанчин із селища Садки Тернопільської області із піснею «Мамина черешня» - у першому етапі шоу та «Luna tu» Alessandro Safina – у другому. Для Романа ця перемога стала символічною, адже він втретє бере участь у вокальному шоу. Вперше десятирічний хлопчик прийшов на «сліпі прослуховування» вокального шоу «Голос. Діти» сім років тому, і тоді до нього не повернувся жодний тренер. Тоді хлопчик не одразу зрозумів, що не потрапив до проекту. Та попри відчай та сльози, обіцяв повернутись, щоб втілити свою мрію – виступати на сцені «Голосу країни». Роман, як і обіцяв, прийшов на проект знову і став учасником другого сезону проекту «Голос.Діти», де йому вдалося здобути перемогу у команді Тіни Кароль. У десятому сезоні «Голосу країни» вже дорослий Роман прийшов на проект аби розпочати все з початку – кілька років тому у нього почалася мутація голосу, тож довелося заново вчитися співати.

На сліпих прослуховуваннях до нього розвернулися усі зіркові тренери, та обрав він команду Дана Балана. На етапі «нокаутів» Тіна Кароль скористалася правом на крадіжку та забрала хлопця до своєї команди. На рахунку Романа це вже друга перемога у шоу, а Тіна Кароль стала тренером-переможцем вп’яте.

Крім омріяного кубка, Роман Сасанчин отримав головний приз вокального шоу – квартиру у Києві в ЖК «Crystal Avenue» від НОВОБУДОВА.

Сьогодні у студії «Сніданку з 1+1» під час онлайн-включення Роман поділився своїми емоціями після оголошення імені переможця: «Так багато вчора всього відбувалося, для мене це був просто шок. Я зрадів дуже, вдячний усім друзям та рідним, хто мене підтримував, адже здійснилася моя найзаповітніша мрія».

Фінальний випуск вокального шоу складався з двох етапів: під час першого учасники виконували пісню сольно – за результатами глядацького голосування лише один з чотирьох учасників пройшов до другого етапу, де виконав пісню, з якою прийшов на «сліпі прослуховування». Так, разом з Романом Сасанчиним до суперфіналу потрапили: мультиінструменталіст з дитячого будинку Сергій Асафатов із команди MONATIK, східна красуня Індіра Єдільбаєва з команди Дана Балана та хлопець, який відкрив співочий талант у караоке, Єрлан Байбазаров з команди ПТП та NK.

Окрім того, тренери проекту Тіна Кароль та Дан Балан порадували прихильників новою піснею «Помнишь», яку виконали у дуеті.

Нагадаємо, суперфінал ювілейного сезону «Голосу країни» став благодійним – усі вилучені кошти від голосування та продажу реклами під час випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих на COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше обладнання, якого зараз так не вистачає для захисту здоров’я лікарів. Ця сума стане першим внеском у благодійному музичному марафоні «Ти не один», який відбудеться 3 травня о 21:00 на телеканалі «1+1».

Упродовж фінального епізоду шоу прихильники мали змогу підтримувати своїх фаворитів шляхом SMS, дзвінків і голосування у додатку «1+1 video», в якому вони могли надіслати «суперголос». Цікаво, що понад 32% усіх голосів надійшли саме через додаток. Це свідчить про прогресивність користувачів. Також телеглядачі активно підтримували учасників у соцмережах.