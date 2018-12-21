"Голодающий нищий": жена Ступки рассказала, что не стоит делать на корпоративе

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Популярная ведущая также дала ценные рекомендации по употреблению спиртных напитков

Популярная ведущая и блогер, а также супруга украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая ранее показала фото в образе Снежной Королевы, перечислила основные правила поведения на корпоративе. Со своими подписчиками в Instagram она откровенно поговорила о том, что стоит и чего ненужно делать во время торжества с коллективом.

Девушка напомнила фолловерам правила хорошего тона, а также дала ценные рекомендации по употреблению спиртных напитков.

"Выпив бокал другой на корпоративных торжествах можно потерять голову не только в еде, но и в самообладании, я попробую связать 2 темы воедино: выпивая бокал вина, выпивайте бокал воды. Так алкоголь не собьёт вас с ног, при этом веселая искра в глазах не пройдет мимо вас. Корпоративы устраивают, чтобы не дать персоналу компании отдохнуть, а чтобы посмотреть как ведет себя человек под градусом, а, как мы знаем, язык развязывается и море становится по колено!" - отметила Полина.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Также она призывала поклонников "держать себя в руках" за столом и не забывать общаться корректно и вежливо.

"На любого рода встрече, стоит сказать не "пойду в туалет", а уйти "в дамскую" или "уборную". Чтобы не произвести впечатления голодающего нищего, стоит садиться за торжественный стол не с пустым желудком, так вы не будете сметать все подряд, а сидя с прямой спиной элегантно пробовать праздничные лакомства кухни", - подчеркнула Логунова.

Она напомнила, что по правилам этикета садиться стоит на 1/3 стула, держать спину прямо и не класть локти на стол.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Подходя к гардеробу, первой снимает верхнюю одежду дама, потом ее спутник, уходя - наоборот, одевается сначала мужчина, потом помогает даме. Поднимаясь по лестнице не нужно идти будто с гипсом на ноге и 3-х этажным матом, обувь выбирайте комфортную. Идем по лестнице с прямой спиной, прихватив спереди подол платья, не сбоку, а спереди, если в платье есть шлейф - обматывать вокруг руки его нельзя", - подсказала ведущая.

Супруга актера дала совет как сказать красивый тост за столом. Она порекомендовала "не нагружать всех 10-минутным выплеском эмоций", а сформулировать речь кратко и поблагодарить всех за компанию, пожелав в грядущем году новых высот.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

По словам Полины, покидать мероприятия также нужно правильно: не стоит объяснять собравшимся и хозяевам причину, поблагодарить и сказать, что вы уезжаете.

Ранее Полина Логунова поделилась рецептом полезного и вкусного десерта "Рафаэлло" из натуральных ингредиентов.

Напомним, что жена Дмитрия Ступки, Полина Логунова показала чувственную фотосессию, для которой позировала в шубе нежно-голубого цвета.

Также Логунова рассказала, почему она с удовольствием уделяет время спорту и назвала преимущества такого времяпровождения.

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Видео: РБК-Украина