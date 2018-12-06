Как Снежная Королева: жена Ступки сразила красотой в новом фотосете

Фото: instagram.com/polinalogunova

Жена Дмитрия Ступки поделилась эффектными фото в голубой шубе

Полина Логунова, жена Дмитрия Ступки - известного украинского актера, показала фото в образе Снежной Королевы на своей страничке в Instagram. Девушка позирует топлес в шикарной шубе нежно-голубого цвета. Но не только из-за трендовости искусственного меха ее выбор пал на такой наряд, девушка уже давно придерживается принципов здорового питания, увлекается вегетарианством и пропагандирует защиту животных. Об этом, собственно, и ее блог.

Фото: Чувственный образ в холодных оттенках (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Полина выбрала трендовый искусственный мех (instagram.com/polinalogunova)

В рамках этой же фотосессии телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова сделала и более откровенные фото, на котором позирует в одних кружевных трусиках. Обнаженную грудь девушка прикрыла руками и тщательно заретушировала, оставив загадку.

Фото: Идеальная фигура - результат правильного питания (instagram.com/polinalogunova)

"Личный фотошоп. Загадку оставила для мужа", — подписала она снимок в Instagram .

Кроме того, под этим фото Логунова решила раскрыть и серьезную тему — о причинах набора лишнего веса.

"Я убеждена, что большинство причин набора веса не просто лишнего, а совсем-совсем лишнего — распоясанность и вседозволенность в рационе", — отметила Полина.

"Не устрицы с икрой голубого дракона — секрет похудения, а рациональное, чистое, разумное, сбалансированное питание", — уверяет она.

Скриншот поста Полины Логуновой (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики так прокомментировали свои впечатления от образа: "На обложку книги "Снежная королева", "Крррассаавица!", "Королева, да и только".

Надо признать, что образ получился обворожительный, Полине голубой очень к лицу, нежность образа она подчеркнула неярким макияжем и мягкими локонами.

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Видео: РБК-Украина