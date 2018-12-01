Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэлло

Рецепт рафаэлло от Полины Логуновой. Фото: instagram.com/polinalogunova

Супруга Дмитрия Ступки рассказала, как приготовить десерт

Полина Логунова опубликовала на свою страницу в Instagram рецепт пирожных рафаэлло.

Способ приготовления десерта достаточно прост.

Пирожные рафаэлло. Ингредиенты:

авокадо

какао-порошок

сухофрукты

ореховая паста (чайная ложка)

кокосовая стружка

Все эти продукты, помимо последнего, необходимо перемешать в блендере. Образовавшуюся массу разделить на лепешки, которые обвалять в кокосовой стружке.

Приятного аппетита!

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

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Видео: (video.rbc.ua)