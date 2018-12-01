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Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэлло

Lite » Еда 01.12.2018 - 07:17
Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэлло
Рецепт рафаэлло от Полины Логуновой. Фото: instagram.com/polinalogunova

Супруга Дмитрия Ступки рассказала, как приготовить десерт

Полина Логунова опубликовала на свою страницу в Instagram рецепт пирожных рафаэлло.

Способ приготовления десерта достаточно прост. 

Пирожные рафаэлло. Ингредиенты:

  • авокадо
  • какао-порошок
  • сухофрукты
  • ореховая паста (чайная ложка)
  • кокосовая стружка

Все эти продукты, помимо последнего, необходимо перемешать в блендере. Образовавшуюся массу разделить на лепешки, которые обвалять в кокосовой стружке.

Приятного аппетита!

Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэллоПолина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

Напомним, что эксперты рассказали о диете без ограничений в еде.

Также диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный крем-суп из цветной капусты с рыбой.

Видео(video.rbc.ua)

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