Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэлло

Супруга Дмитрия Ступки рассказала, как приготовить десерт
Полина Логунова опубликовала на свою страницу в Instagram рецепт пирожных рафаэлло.
Способ приготовления десерта достаточно прост.
Пирожные рафаэлло. Ингредиенты:
Все эти продукты, помимо последнего, необходимо перемешать в блендере. Образовавшуюся массу разделить на лепешки, которые обвалять в кокосовой стружке.
Приятного аппетита!
Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova
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Видео: (video.rbc.ua)