Жена Ступки рассказала, зачем занимается спортом

Фото: коллаж РБК-Украина

"Спорт - время для отдыха или размышлений?", - задается вопросом шоувумен

Известная телеведущая и видеоблогер, жена Дмирия Ступки Полина Логунова поинтересовалась у своих подписчиков в соцсети, чем для них является спорт. Свой вопрос в Instagram шоувумен сопроводила пикантным фото.

"Спорт - время для отдыха или размышлений? Иногда это нужно, чтобы выпустить пар, иногда, чтобы отключить работу мозга хотя бы не на долго, иногда, чтобы остаться наедине с собой и порассуждать перед принятием решения. Что это для вас?", - говорится в сообщении.

Скрин: instagram.com/polinalogunova

В комментах подписчики Логуновой отмечают, что для них спорт преимущественно является своеобразной формой "перезагрузки", которая позволяет "прочистить мозги":

"Перезагрузка, время на поразмышлять";

"Выпустить пар однозначно, после зала и жужать нет сил";

"Спорт - как сон, перезагружает, дает время отдохнуть и прилив новой энергии после!";

"Богиня";

"Спорт - время для отдыха и перезагрузки. Помогает очистить мысли"...

Скрин: instagram.com/polinalogunova

Ранее мы писали, что всего год назад Полина Логунова родила своему супругу Дмирию Ступке первенца, и это не мешало ей поддерживать фигуру в норме и следить за своим внешним видом.

Напомним также, что Полина Логунова призналась о том, как материнство изменило ее жизнь.

Как сообщалось, знаменитые тренеры по фитнесу рассказали о популярных ошибках как новичков, так и завсегдатаев спортзалов.

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Видео: РБК-Украина