"Голодний жебрак": дружина Ступки розповіла, що не варто робити на корпоративах

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Популярна ведуча також дала цінні рекомендації по вживанню спиртних напоїв

Популярна ведуча і блогер, а також дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка раніше показала фото в образі Снігової Королеви, перерахувала основні правила поведінки на корпоративі. Зі своїм підписниками в Instagram вона відверто поговорила про те, що варто і чого непотрібно робити під час урочистостей з колективом.

Дівчина нагадала фоловерам правила хорошого тону, а також дала цінні рекомендації по вживанню спиртних напоїв.

"Випивши келих другий на корпоративних святах, можна втратити голову не тільки в їжі, але і в самооконтролі, я спробую пов'язати 2 теми воєдино: випиваючи келих вина, випивайте келих води. Так алкоголь не зіб'є вас з ніг, при цьому весела іскра в очах не пройде повз вас. Корпоративи влаштовують, щоб не дати персоналу компанії відпочити, а щоб подивитися, як веде себе людина під градусом, а, як ми знаємо, язик розв'язується і море стає по коліно!" - зазначила Поліна.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Також вона закликала шанувальників "тримати себе в руках" за столом і не забувати спілкуватися коректно і ввічливо.

"На будь-якого роду зустрічі, варто сказати не "піду в туалет", а піти "в дамську" або "вбиральню". Щоб не справити враження голодуючого жебрака, варто сідати за святковий стіл не з порожнім шлунком, так ви не будете змітати все підряд, а сидячи з прямою спиною елегантно пробувати святкові ласощі", - наголосила Логунова.

Вона нагадала, що за правилами етикету варто сідати на 1/3 стільця, тримати спину прямо і не класти лікті на стіл.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Підходячи до гардеробу, першою знімає верхній одяг дама, потім її супутник, йдучи - навпаки, одягається спочатку чоловік, потім допомагає дамі. Піднімаючись по сходах, не потрібно йти ніби з гіпсом на нозі і 3-х поверховим матом, взуття вибирайте комфортне. Йдемо по сходах з прямою спиною, прихопивши спереду поділ сукні, не збоку, а спереду, якщо сукня має шлейф - обмотувати навколо руки його не можна", - розповіла ведуча.

Дружина актора дала пораду, як сказати гарний тост за столом. Вона порекомендувала "не навантажувати всіх 10-хвилинним виплеском емоцій", а сформулювати промову коротко і подякувати всім за компанію, побажавши в прийдешньому році нових висот.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

За словами Поліни, залишати заходи також потрібно правильно: не варто пояснювати присутнім і господарям причину, подякувати і сказати, що ви їдете.

Раніше Поліна Логунова поділилася рецептом корисного і смачного десерту "Рафаелло" з натуральних інгредієнтів.

Нагадаємо, що дружина Дмитра Ступки, Поліна Логунова показала чуттєву фотосесію, для якої позувала у шубі ніжно-блакитного кольору.

Також Логунова розповіла, чому вона з задоволенням приділяє час спорту і назвала переваги.

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Відео: РБК-Україна