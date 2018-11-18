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Голливудская звезда неожиданно стала мамой

Lite » Звезды 18.11.2018 - 16:05
Голливудская звезда неожиданно стала мамой
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новость о ребенке Джессики Честейн стала полной неожиданностью для папарацци и общества

41-летняя американская голливудская актриса и продюсер Джессика Честейн внезапно для многих стала мамой в первый раз. Ее дочка не является уже новорожденной. Для того, чтобы малышка появилась на свет, селебрити  и ее муж - итальянский дизайнер Луке Пасси ди Препозуло воспользовались услугами суррогатной матери. Об этом сообщает издание "Page Six".

Интересно, что для папарацци эта новость была полной неожиданностью, ведь до сих пор о  пополнении в семье знаменитости не было слышно. Волна слухов появилась тогда, кгда актриса запостила в сеть снимок, где она запечатлена с детской сумкой-переноской. Информацию, которая появилась в соцсети сначала подтвердили источники, близкие к семье Джессики, а позже – СМИ.     

 

Фото: Джессика Честейн с детской сумкой-переноской (instagram.com/jessicachastain.daily)

Родители дали имя крошке Джульетта Пасси Честейн. Сейчас девочке уже около четырех месяцев. Сооббщаетсяя, что Джессика не скрывала появление дочки на свет, а наоборот брала девочку с собой на съемки и светские мероприятия.

Отметим Джессика Честейн известна по таким кинопроектам, как "Прислуга", Интерстеллар", сериал "Скорая помощь" и др.

Напомним, что Юрий Горбунов умилил снимком с маленьким сыном.

До этого мы писали, что впервые в мире две женщины выносили одного ребенка.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины детиголливудская актрисастала мамой
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