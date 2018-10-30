Впервые в мире две женщины выносили одного ребенка

Фото: Эшли и Блисс Коултер (коллаж РБК-Украина)

При этом они еще и сэкономили

Две женщины — американки Эшли и Блисс Коултер — стали первыми в мире женщинами, которые выносили одного ребенка. Лесбийская пара прибегла к несколько модифицированной технологии ЭКО, пишет The New York Post.

Блисс и Эшли хотели завести ребенка, но так, чтобы они обе участвовали в процессе его вынашивания. В этом им помогла доктор Кэти Дуди, которая нашла для них идеальное решение — использовать экстракорпоральное оплодотворение (сокращенно его называют ЭКО), но с одним важным нюансом.

Обычно процедуру ЭКО проводят так: яйцеклетку будущей мамы оплодотворяют, после этого эмбрион содержат в условиях инкубатора, а затем переносят в матку женщины. Но доктор Дуди предложила девушкам использовать специальную капсулу INVOcell вместо инкубатора. Так, капсула была зафиксирована в шейке матки Блисс на 5 дней, пока не образовался эмбрион. Затем зародыш перенесли в матку Эшли. За ним наблюдали в течение 10 дней, пока тот не прижился. А спустя 9 месяцев на свет появился Стетсон.

Фото: Эшли и Блисс Коултер с сыном (Bliss Coulter)

"Это были самые длинные 10 дней в нашей жизни — никто никогда не делал ничего подобного, поэтому мы не знали, сработает ли это", — рассказала Эшли.



Как подчеркивает издание, при этом данный метод оказался дешевле обычного экстракорпорального оплодотворения в два раза. Сейчас мальчику уже пять месяцев.

Фото: Эшли и Блисс Коултер с сыном (Bliss Coulter)

По словам Эшли и Блисс, они надеются, что модифицированное ЭКО окажется полезным для других однополых пар.

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Видео: РБК-Украина