С годами все лучше: Маша Ефросинина заворожила сеть неувядающей внешностью

Маша Ефросинина порадовала многотысячную армию поклонников (а это более 1 млн человек) очень трогательным фото. Как раз с настроением весны. Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая опубликовала портрет. На снимке Маша позирует в кофточке пудрового цвета на ленточках-шлейках. Элемент гардероба оголяет спину и плечи Ефросининой.

Также примечательно, что на телеведущей – минимум косметики. Мейкап сделан с акцентом на максимальную естественность. Черные волосы распущены. Образ дополняют лишь лаконичные украшения – подвеска со звездочкой.

К слову, фото было сделано в рамках рекламного кампейна линейки домашней одежды, которую Ефросинина разработала сама.

Нежная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы. Конечно, очень многие отметили, что на опубликованном снимке их любимица – "сама нежность":

"Маша нежная, красивая, молодая)) А я предпочитаю в домашней одежде поменьше вырезов и открытых частей тела. Жертвую сексуальностью ради тепла и уюта"

"Красуня, знайомі давно, але з роками ви ще краще"

"Солнышко)"

"Сама нежность)"

"Красотка"

"Такая нежная!"

"Волосы!..."

Кстати, в последнее время Маша Ефросинина все больше и больше восхищает поклонников романтичными и очень трогательными снимками. Чего стоит целый фотоальбом телеведущей с ее супругом – бизнесменом Тимуром Хромаевым. Отметим, что недавно Маша и Тимур отметили 17-ю годовщину своих отношений! Именно в честь этого Маша и показала романтичные фото.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала эффективное упражнение, которое поможет похудеть и развить пластику. К слову, телеведущая также приятно удивила поклонников своей гибкостью и изящностью движений.