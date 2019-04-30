Поможет похудеть и снять стресс: Маша Ефросинина показала эффективное упражнение

Ведущая рассказала, как привести себя в форму после праздников
Майские праздники скоро подойдут к концу и многие задумаются, как бы избавиться от лишнего, что осело на боках и талии во время пасхальных застолий. Маша Ефросинина решила поделиться своим способом - телеведущая показала эффективное упражнение из пилатеса, которое поможет не только похудеть, а еще и снять стресс. Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
В ролике она в спортивном топе и лосинах делает упражнения на баланс и растяжку, используя при этом турник и фитбол.
Маша также объяснила, почему она предпочитает именно этот вид физической нагрузки. По мнению артистки, фитнес должен не только укреплять тело, а и приносить удовольствие.
"Сейчас все неустанно ищут эффективные средства от стресса и глушат успокоительные пилюли! В поисках идеальной фигуры, тягают железо и бегают до раскрошенных коленей! И мало кто верит, что наше собственное тело хранит в себе мощнейший ресурс для решения многих проблем - для достижения психологического баланса необходимо уметь привести в физический баланс свой внутренний корсет; с помощью упражнений на балансировке и с растяжкой можно таааак пропечь свои мышцы, что все пасхальные куличи и копчености сгорят, не успев осесть на боках!!! А главное, занятие собой должно не изматывать, а приносить удовольствие", - написала Ефросинина.
Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"У каждого свой способ", - прокомментировала известная украинская певица Оля Полякова, которая также может похвастаться точеной фигурой.
Пользователи сети поблагодарили ведущую за совет и восхитились ее стройной фигурой.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила сеть забавным видео с сыном.
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