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17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 14:28
17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На душевных снимках видим и детей Ефросининой

Маша Ефросинина решила разделить с поклонниками важный момент в своей жизни. Так, телеведущая отметила, что в этом году она отмечает уже 17-ю годовщину отношений со своим супругом – бизнесменом Тимуром Хромаевым. Отметим, что пара воспитывает двоих детей: дочка Нана (14 лет) и сынок Саша (4 года).

При этом Ефросинина подчеркнула, что 17 лет назад они с Тимуром начали встречаться. И первая судьбоносная встреча состоялась на набережной Ялты.

"Путь непростой, но абсолютно изумительный", - подписала серию снимков Ефросинина.

Телеведущая показала целый семейный альбом. На трогательных и очень душевных фото Маша Ефросинина и Тимур Хромаев позируют в домашней обстановке. На них – домашняя одежда, они позируют на кухне, на диване. И конечно же, в кругу своих детей.

17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем

 

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши поспешили буквально засыпать ее восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша и Тимур – это прекрасная пара. Поклонники Ефросининой пожелали ей исключительного семейного счастья.

  • Люблю вас! Пусть всегда все будет изумительно!
  • Какие атмосферные фото, вызвали очень хорошие эмоции, спасибо за это, счастья Вашей семье!
  • Желаю Вам здоровья крепкого, взаимопонимания, тепла и любви Вам и Вашему дому, любите и будьте любимыми, цените и берегите друг друга.
  • Восхищаюсь парой, которые смогли любить!
  • Счастья и бесконечной любви вашей семье!
  • Самая красивая украинская пара!                     
  • Счастья Вашей семье, глядя на Вас, веришь в чистые и светлые отношения.
  • Вы идеальны!
  • Желаю, чтобы на Вашем пути больше не возникали сложности.А дальнейшая семейная жизнь пусть будет сладкая как мед!
  • Какие же вы красивые, Мария!
  • Такие трогательные снимки, Маша! Дай Бог счастья и спокойствия вам и вашей семье! Вы очень красивые люди!
 

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала эффективное упражнение, которое поможет похудеть и снять стресс. 

Кстати, Анита Луценко показала простое упражнение от боли в спине.

Мы также писали, что Анита Луценко дала советы, как сделать живот плоским. Она отметила, что в данном вопросе важен комплексный подход.

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