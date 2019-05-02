17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На душевных снимках видим и детей Ефросининой

Маша Ефросинина решила разделить с поклонниками важный момент в своей жизни. Так, телеведущая отметила, что в этом году она отмечает уже 17-ю годовщину отношений со своим супругом – бизнесменом Тимуром Хромаевым. Отметим, что пара воспитывает двоих детей: дочка Нана (14 лет) и сынок Саша (4 года).

При этом Ефросинина подчеркнула, что 17 лет назад они с Тимуром начали встречаться. И первая судьбоносная встреча состоялась на набережной Ялты.

"Путь непростой, но абсолютно изумительный", - подписала серию снимков Ефросинина.

Телеведущая показала целый семейный альбом. На трогательных и очень душевных фото Маша Ефросинина и Тимур Хромаев позируют в домашней обстановке. На них – домашняя одежда, они позируют на кухне, на диване. И конечно же, в кругу своих детей.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши поспешили буквально засыпать ее восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша и Тимур – это прекрасная пара. Поклонники Ефросининой пожелали ей исключительного семейного счастья.

Люблю вас! Пусть всегда все будет изумительно!

Какие атмосферные фото, вызвали очень хорошие эмоции, спасибо за это, счастья Вашей семье!

Желаю Вам здоровья крепкого, взаимопонимания, тепла и любви Вам и Вашему дому, любите и будьте любимыми, цените и берегите друг друга.

Восхищаюсь парой, которые смогли любить!

Счастья и бесконечной любви вашей семье!

Самая красивая украинская пара!

Счастья Вашей семье, глядя на Вас, веришь в чистые и светлые отношения.

Вы идеальны!

Желаю, чтобы на Вашем пути больше не возникали сложности.А дальнейшая семейная жизнь пусть будет сладкая как мед!

Какие же вы красивые, Мария!

Такие трогательные снимки, Маша! Дай Бог счастья и спокойствия вам и вашей семье! Вы очень красивые люди!

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала эффективное упражнение, которое поможет похудеть и снять стресс.

Кстати, Анита Луценко показала простое упражнение от боли в спине.

Мы также писали, что Анита Луценко дала советы, как сделать живот плоским. Она отметила, что в данном вопросе важен комплексный подход.