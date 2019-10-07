"Гнать в шею?" Растерянная Тодоренко в одной футболке поделилась дилеммой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая затронула актуальную для нее тему

Регина Тодоренко часто публикует не только фєшн-снимки и образы с красных дорожек – в ее Instagram-профиле можно встретить повседневные фото "без прикрас", она охотно делится памятными моментами из жизни с поклонниками и не стесняется появятся уставшей и без макияжа. Например, недавно она заговорила о чудесах преображения и опубликовала фото из авто "при полном параде". Ведущая часто обращается к поклонникам с вопросами и поднимает важные для не темы. Например, под серией новых фото она поговорила на предмет поведения с гостями гостями в студии и поделилась своим опытом общения со звездами.

Молодая мама позировала только лишь в футболке и в одной толстовке нежно-розового оттенка с огромной надписью "Пятница с Региной" в гардеробной на фоне вороха вещей. Волосы она собрала в высокий хвост, похоже макияж у звезды и вовсе отсутствовал, правда, потом она сменила локация и позировала уже накрашенной с распущенными гладкими прямыми локонами.

Звезда "Орла и Решки" решила поднять остроактуальную для себя тему – тактику поведения с гостями-знаменитостями во время проведения интервью.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Сорри за Бардак, но я просто не смогла сдержаться!... Перед интервью я с артистами всегда обсуждаю темы, на которые они готовы говорить, а также есть и стоп-темы. Заранее обсудив все и обозначив темы, мы всей командой начинаем готовиться, а утром наш гость встает и вдруг передумывает говорить о самом интересном, о самом остром и самом важном! И вот как же, по-вашему, быть в таком случае? Гнать гостя в шею, ссориться или оставаться достойной и тактичной ведущей?" - поинтересовалась она мнением общественности.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники в первую очередь оценили внешность звезды и ее стройные ножки, а уж потом высказали свое мнение.

Однозначно тактичной и достойной

Гнать в шею

Конечно же оставаться достойной, зачем нам знать об их кухне. Это их жизнь

Быть яркой, доброй, тактичной, оригинальной, впрочем, как и всегда

А шо нужно делать, чтобы такие ноги после родов были? Очуметь!

Ноги Регины - это отдельный вид искусства

Стройняшка

Регина, ты бомба! Я восхищаюсь

Женщины такие женщины. Фото в гардеробной - попробуй удержаться (сама люблю)

Все супер. Вы с Владом просто молодцы!

Ты крутышка просто

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко растрогала сеть душевным фото с сыном, десятимесячным Михаилом, и мужем Владом Топловым.